Man United ‘Dreaming o’ £ 69m Alternativa de transferencia de Carlos Baleba buscado por el Real Madrid

Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United si el club está vinculado a un interés en Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton

Manchester United está conectado al Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Según los informes, el Manchester United ha elevado sus esfuerzos para el mediocampista de Crystal Palace, Adam Wharton, pero se enfrenta a la competencia de otros tres equipos si quieren firmarlo este verano.

El jugador de 21 años ha atraído la atención con sus actuaciones desde que hizo el cambio a Selhurst Park Blackburn Rovers en enero de 2024. Sus logros lo han visto ganar para el equipo inglés de Inglaterra.

Ha llevado a hablar que podría estar preparado para una reubicación del palacio antes del final de la ventana actual. United es uno de los equipos relacionados con un interés en el jugador, porque Ruben Amorim quiere fortalecer sus opciones en el centro del campo.

El club tiene interés en Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion, pero no está dispuesto a pagar el precio inicial de las gaviotas que son más de £ 100 millones.

Spanish Outlet como un informe de que United es el más entusiasta para firmar al jugador este verano y ‘sueña con completar la transferencia. Pero se enfrentan a la competencia del Real Madrid, el Liverpool y el Manchester City. Esto se agrega que Palace no permite que el jugador pase poco menos de 80 millones de euros (£ 69 millones).

La edad y el talento de Wharton atraerían al Real Madrid, que está buscando un jugador que pueda dictar el ritmo del juego desde el centro del campo. Pero no harán un movimiento a menos que haya una gran venta antes del final de la ventana. El extremo Rodrygo está vinculado a un cambio a la Premier League.

Palacio probablemente estará decidido a sostener a Wharton con Ebeeechi Eze, quien se cierra a un movimiento al Arsenal. El defensor Marc Guehi también está fuertemente conectado a Liverpool. Por lo tanto, el club podría tener una actitud fuerte cuando se trata de vender a otro jugador importante.

El entrenador en jefe Oliver Glasner también parecía estar tocado por la falta de preparación en la ventana de transferencia. «Llegamos muy tarde a encontrar reemplazos», dijo después de la victoria del club de la Liga de la Conferencia de la Conferencia de la UEFA.

«Creo que podríamos comportarse mucho mejor que nosotros. No es la mejor manera de comenzar la temporada. Creo que estamos bajo el límite».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.