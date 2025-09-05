Man United Dream Squad con Antoine Semenyo, Carlos Baleba y otras cinco transferencias

La nueva noticia y la opinión de Manchester United Transfer y observamos el equipo ideal para Ruben Amorim en medio de una nueva conversación sobre un movimiento para Antoine Semenyo de Bournemouth.

Antoine Semenyo celebra después de marcar un gol para alcanzar el marcador 2-2 durante el partido de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth en Anfield. (Imagen: Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth a través de Getty Images)

Es posible que la ventana de transferencia no esté cerrada, pero eso no deja de hablar de posibles sesiones de firma en el Manchester United, con objetivos que aún se llaman.

El más nuevo de ellos es el atacante de Bournemouth, Antoine Semenyo. Periodista Duncan Castles presentado El podcast de transferencias Die Semenyo se convirtió en agresivamente en el objetivo de United en la ventana de verano, con un acuerdo de £ 55 millones en los mapas. Sin embargo, el jugador, sin embargo, finalmente optó por un nuevo acuerdo con su club actual.

El atacante estuvo borracho tres veces esta temporada en los primeros tres partidos de la Premier League, incluido un aparato ortopédico en el primer partido de la temporada contra el Liverpool.

Se dice que su incorporación se ha agregado al ataque Unido, además de las llegadas de verano de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, donde Ruben Amorim tiene muchas opciones para elegir. Debido a que Semenyo también puede desempeñar un papel central, su adición puede haber llevado a Chido Obi a haber estado prestado en busca de más tiempo de juego.

No es solo un ataque donde United quería agregar jugadores este verano. El club también se centró en Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba, pero se enfrentó a una compañía que no está a la venta en las Águilas.

Sin embargo, ahora se afirma que United había acordado las condiciones personales con Baleba durante un movimiento, y se espera que su interés se vuelva a ser revelado en el futuro. Adam Wharton es otro jugador al que se le atribuye United con interés y fortalecería sus opciones en el mediocampo.

Si ambos jugadores completaran un traslado a Old Trafford, este sería el deseo de Kobbie Mainoo para otorgar préstamo. El mediocampista se quedó más allá de la fecha límite en United, a pesar de que pidió irse con un acuerdo temporal.

La tercera área que United podría haber fortalecido más es el departamento de portero. El club completó el día de la fecha límite de que firmar a Royal Antwerp -Goalkeeper Senne Lammens, pero el paso para la primera opción en Old Trafford puede ser difícil.

La firma de Emi Martínez, que estaba fuertemente conectada con un traslado a United en los últimos días de la ventana, probablemente lo habría visto ir como la primera opción. Eso habría permitido a United mover a Andre Onana, donde tenían fe con las opciones que tienen.

Hay un vistazo a cómo podría verse el equipo de sueños con las siete transferencias entrantes y salientes.

Man United Dream Squad

Guardianes: Emi Martínez, Senne Lammens, Altay Bayindir, Tom Heaton.

Defensores: Leny Yoro. Lisandro Martinez, Mathijs de Ligt, Harry Maguire, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui

Centrocampistas: Manuel Ugarte, Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount, Carlos Baleba, Adam Wharton

Ataque: Mbebumo, Amad, Matheus Cunha, Be Seak the Holy Joseph, Joshua Ziczees, Antonine