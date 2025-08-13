Man United dio un claro mensaje de transferencia de Carlos Baleba en Arsenal y Chelsea -Comparison

Ruben Amorim podría encontrar un nuevo centrocampista de £ 100 millones al final de la ventana de transferencia

Man United se ha puesto en contacto con Carlos Baleba (Imagen: Getty Images)

Manchester United está interesado en Carlos Baleba de Brighton y, según los informes, está haciendo contacto para ver si un acuerdo puede cerrarse para reducir su considerable precio inicial, y algunos fanáticos en la sección de noticias de la tarde de Manchester dicen que pagar el precio valdría la pena, señalando a los rivales de la Liga Premier como prueba.

Baleba, de 21 años, es un mediocampista defensivo de toda acción muy apreciado, que podría inyectar nueva energía y agresión en el centro del campo de United. Su adquisición este verano probablemente dependería de la venta, porque Brighton no quiere conformarse con un poco menos que una cantidad transformadora, que se dice que es más de £ 100 millones, el registro de transferencia entrante actual de la reubicación de la Juventus de £ 89.3 millones de Paul Pogba en agosto de 2016.

El periodista de Foot Mercato, Nabil Djellit, dice que los dos clubes hablan sobre un paquete de £ 112 millones detrás de escena «. Paul Barber, director ejecutivo de Brighton, ha insinuado que el futuro de Baleba es incierto y un foro de fanáticos le dice: «Carlos es un talento fantástico. Esperamos que esté aquí durante años, pero está sujeto a la dinámica del mundo del fútbol, que no siempre es predecible».

Algunos fanáticos dicen que este es un acuerdo que producirá United entre los líderes de la Premier League si esto se puede hacer. El lector Ocansey dice: «Si los fabricantes de decisiones de fútbol tienen la sensación de que realmente lo necesitamos, que continúe firmando.

El comentarista Garth123 escribe: «United tendrá que pagar alrededor de £ 100 millones, lo que parece mucho, pero Moses Caicedo fue vendido a Chelsea por £ 115 millones. Obtener el jugador ahora puede evitar una guerra de ofertas que será aún más complicada con la Copa Mundial el próximo año.

«No veo ningún problema con el precio en general, porque se estructurará en consecuencia, posiblemente más de 5 años. La única vez que los fanáticos tienden a cuestionar un alto precio es cuando un jugador fracasó. Esta área es, a pesar de muchas deficiencias de INEOS, un área que se ha mejorado y Jason Wilcox y Christopher».

BlueCheetAhs dice: «£ 100 millones son un poco elevados en mi opinión honesta, pero no me sorprendería un poco si lo pagamos. Es hora emocionante de ser un rojo. Jim y Co deben entender que este tipo de ventana debería ser la norma en United, si queremos volver a llegar, señales estelares, temporada en temporada».

Otros piensan que es un puente demasiado lejos para dejar caer más de £ 100 millones en Baleba. DrizzTray77 dice: «¿Realmente lo necesitamos? ¿Cuándo tenemos que hacer todo lo posible por Donnarumma? ¿Es nuestra posición de GK más importante?»

BlackSocks escribe: «¡Propongo que UTD gaste dinero en reclutar los Scouts de Brighton! Han tenido un éxito increíble en la búsqueda de talentos al cual los grandes clubes llamados y luego pasan fortunas».

Simpled60 dice: «¿Baleba por 115m? ¿Ningún jugador vale eso, especialmente alguien que tuvo una temporada en pl. Adam Wharton es una alternativa más barata?»

Ilsacristano escribe: «Por £ 112 millones, creo que Baleba debería quedarse donde está. United tiene un buen talento en el centro del campo, incluidas las estrellas en ascenso en la academia».

