Manchester United transfiere más nuevo con los Rojos que tienen la oportunidad de despertar aún más con su nueva política de transferencia

El delantero de Velez Sarsfield, Maher Carrizo, ha sido inclinado para brillar en la Copa del Mundo de menos de 20

El registro de transferencia de Manchester United en los últimos años asegura una lectura bastante fea.

Los Rojos han gastado un gran éxito si ofrecen recuperar la gloria del pasado. Ruben Amorim deletree el dinero nuevamente este verano con un máximo de £ 200 millones eliminado al atacamiento del trío Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Pero dado que Ineos y Sir Jim Ratcliffe han invertido en Old Trafford, ha habido un cambio en la política de reclutamiento. Todavía han llegado los nombres con gran dinero, pero bajo eso, United ha invertido más en potencial, con varias perspectivas que han llegado en los últimos años.

Chido Obi es quizás el más controvertido que llegó del Arsenal en 2024, mientras que Ayden Heaven también se unió a los Gunners a los Gunners. Y United observó en el extranjero cuando exploró las siguientes superestrellas, con personas como Sekou Kone y Enzo Kana-Biyik que llegaron en los últimos 18 meses, Diego Leon participó en el verano y la semana pasada los Rojos llegaron a un acuerdo provisional para firmar al adolescente Cristian Cristian Cristian Cristian.

Orozco, de 17 años, juega para Fortaleza CEIF y tiene al Capitán del equipo de Colombia menor de 17 años. El centrocampista defensivo no podrá completar un traslado a Old Trafford hasta que cumpla 18 años el próximo año y participará oficialmente en julio.

La detección del mejor talento joven de todos los rincones del mundo puede pagarse bellamente y United tiene la oportunidad de detectar su próxima perspectiva durante la Copa del Mundo por debajo de los 20.

El torneo comenzó en Chile la semana pasada y una serie de jóvenes se ha inclinado para hacer grandes avances en América del Sur.

United ya se ha asociado con dos jugadores-portero-nigeriano Ebenezer Harcourt, que es solo de 15 y 16 años, México Wonderkid Gilberto Mora, quien ha informado de interés de varios clubes europeos.

Con Lionel Messi, Sergio Agüero y Paul Pogba ganadores anteriores del jugador del torneo, y Erling Haaland el máximo anotador en la edición de 2019, la competencia puede ofrecer un indicador del futuro.

Para INEOS y United existe la posibilidad de ver cómo les va a los adolescentes talentosos en el juego de torneo y posiblemente identificar a las próximas estrellas jóvenes que se unen a las filas en Old Trafford.

Inglaterra no ha sido elegible, pero hay un talento suave en acción. Las perspectivas de Argentina y Brasil se destacan con el atacante de 19 años, Pedro, quien llegó a Zenit en Rusia en 2024, propuso brillar para el último.

Argentina tiene una serie de perspectivas con Maher Carrizo que está mirando en su país de origen para Velez Sarsfield. El ala derecha de 19 años tiene 10 goles esta temporada en 31 juegos.

Lejos de Argentina y Brasil, el mediocampista medio, Oredred Vargas, que prestó atención a Seattle Sounders en la MLS, y el centro español Jon Martin, que atravesó en la Real Sociedad, también son muy apreciados.

Los exploradores de todo el mundo vigilarán de cerca el torneo y United puede pararse frente a la fila.