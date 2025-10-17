Man United dijo que terminaría trabajando en McDonald’s o les costaría £100 millones si me despedían.

Callum Gribbin alguna vez fue apuntado a grandes cosas en el Manchester United, pero su carrera ha tomado un camino diferente desde que dejó el club al que se unió cuando era joven.

Callum Gribbin fue muy respetado durante su etapa en el Manchester United (Imagen: David Klein)

Callum Gribbin alguna vez fue promocionado como una futura estrella en el Manchester United, pero su carrera no ha estado a la altura de la valoración de £ 100 millones que alguna vez predijeron los entrenadores de la academia. Nacido en Salford, el dinámico mediocampista se unió a la academia juvenil del United a una edad temprana y rápidamente fue comparado con Ryan Giggs.

A la edad de 16 años, supuestamente atrajo el interés de Liverpool y Manchester City, pero decidió comprometer su futuro con el club de la Premier League de su infancia firmando un contrato de cuatro años que comenzaba con una beca de un año.

La leyenda del United, Nicky Butt, lo elogió después de una actuación impresionante en la UEFA Youth League sub 19, pero desafortunadamente el potencial de Gribbin siguió sin explotar. Después de luchar contra las lesiones, fue dado de alta en 2019 y trabajó para el Barrow, Radcliffe y el FC United de Manchester antes de unirse al Warrington Rylands de la Northern Premier League en febrero.

Al reflexionar sobre su situación en 2024, el jugador de 26 años habló sobre su salida del United y reveló que los entrenadores de la academia le dijeron que regresaría como un futbolista de £ 100 millones o trabajaría en un restaurante de comida rápida.

En una entrevista con The Athletic, Gribbin compartió lo que le dijeron cuando dejó el United: «Demuéstranos que estamos equivocados. O vas a trabajar en McDonald’s o te compraremos de nuevo por 100 millones de libras.

Gribbin añadió: «Definitivamente ahora veo el fútbol de manera diferente. Cuando era niño me encantaba. Luego te haces mayor y te das cuenta de que es brutal y no es lo que imaginabas cuando eras niño.

Gribbin impresionó durante los partidos europeos (Imagen: Manchester Evening News)

«Puedo entender por qué tanta gente se desenamora de él. Yo no he experimentado eso, creo que nunca me he enamorado de él. Pero a veces lo odias porque algunas partes del juego son brutales.

«Tengo que asumir cierta responsabilidad y decir que cuando era más joven no me manejaba de la mejor manera. A veces me decepcioné mucho. Hacia el final de mi etapa en el United fui difícil.

«No tuve ninguna oportunidad en el primer equipo y no estaba contento con eso. Caí en la autodestrucción y comencé a hacer cosas malas fuera del fútbol.

«Era inmaduro y debido a que tenía tanto talento, creo que confié en ello. Abusé de ello a lo largo de los años. Confié todo el tiempo en que mi talento me ayudaría a salir adelante. Así que creo que necesitaba que me liberaran la lección. He madurado mucho. Cuando miro hacia atrás, lo veo muy diferente ahora que entonces».

Marcus Rashford estaba en la misma cosecha que Gribbin (Imagen: Getty)

Cuatro años después de dejar el United, Gribbin sufrió un revés devastador. Mientras jugaba contra Warrington Town en 2023, sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla, lo que puso en peligro toda su carrera.

El FC United de Manchester, su empleador en ese momento, lanzó un llamamiento urgente de apoyo mientras Gribbin buscaba financiación de la PFA para cubrir una cirugía que podría poner fin a su carrera. El proceso tuvo un precio de £ 7,500, de las cuales la PFA contribuyó con la mitad, mientras que su club proporcionó el resto, informa el Mirror.

“Si estás en un club de primer nivel y te has lesionado la rodilla, te cuidarán internamente”, admitió. «El club se encarga de todo y no tienes que preocuparte de nada más que de volver a estar en forma. Pero si estás abajo, eso ya no es nada».

