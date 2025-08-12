Man United dijo que tenía que usar Rasmus Hojlund para completar la transferencia de Carlos Baleba: «valdría la pena»

Los partidarios del Manchester United dieron su opinión sobre Rasmus Hojlund y Benjamin Sesko después de que la campaña del club se cerró para la temporada.

Rasmus Hojlund está pasando por alto al margen, mientras que el Manchester United participa en su último valor a prueba de pretemporada del verano (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Los fanáticos del Manchester United han discutido al delantero del club, las tácticas de Ruben Amorim y las áreas que deben fortalecerse antes de que comience la temporada de la Premier League. La conversación tiene como objetivo preocuparse por marcar el gol, el equilibrio del mediocampo, el juego y la posición del portero.

A pesar de estas preocupaciones, United cerró su pretemporada con otro trofeo después de una victoria de FINOTINA. Después de celebrar tanto el pasado como el presente en su renovado centro de Carrington el viernes, el tema del sábado tuvo lugar en Old Trafford.

United -fans dio la bienvenida a Benjamin Sesko y se le dijo una despedida oficial a David de Gea, quien dejó el club hace dos años y le valió una ovación de pie atronadora cuando salió del campo.

En ataque, innumerables seguidores se concentraron en Rasmus Hojlund, que está abierto a una transferencia a AC Milan con sus posibilidades limitadas, y la influencia de la firma de Sesko.

Escribiendo con un lector, FrankM16: «Está claro que un sistema libre de disparos no funcionará. Me gustaría sentir pena por Rasmus, pero costó más de 70 millones y gana una fortuna, ha tenido mucho tiempo para mostrar su valor y ha fallado. Desafortunadamente, Sesko no tendrá tiempo para establecerse, felicidad para él.

«El gran cuidado es la defensa, los buenos jugadores, pero no parecen saber cómo funciona el sistema. Lo vimos hoy en Estados Unidos y es por eso que Mazraoui sería una mejor derecha que Amad. El Arsenal ciertamente anotará, así que esperemos que nuestra línea de avance de 200 millones pueda».

Cromwellswart agrega: «Esta debería haber sido la oportunidad de Hojlund durante la temporada de verano de usar su reclamo de la manera correcta. Hoy fue una oportunidad para arrojar el guante a Sesko. Rasmus es un delantero que confía en el servicio, no endurecerá sus propias posibilidades.

«Con demasiada frecuencia, los 10 de United de la temporada pasada fueron en peatones. Mbeumo y Cunha son más dinámicos y explosivos a medias. En realidad, colocarán una serie de cruces decentes y, como vimos contra Bournemouth, Hojlund puede alimentar cruces. Esperaba dar esta temporada».

Badwolves 77 agrega: «Esta temporada muestra los errores en Amorim, no en Højlund. ¿Se ha resuelto de años que ni siquiera tiene la oportunidad?

«Y cuando comienza, anotó. Al igual que Rashford. Parece que a Amorim no le gustaría haber sido probado, por lo que no será una oportunidad. Frustrante. Especialmente porque podríamos entrar en la temporada con dos huelguistas jóvenes pero talentosos y hambrientos que compiten».

Gogogo dice: «Es el mediocampo con Bruno que no funciona, es demasiado dominante y los jugadores miran lo que quiere, y quién debería tener la pelota. Arruinó el juego para los atacantes, el jugador talentoso, pero decide demasiado. El equipo siempre viene primero que Bruno tiene que respetar eso».

ChickenOriental agrega: «No veo que los nuevos reclutas marcen mucha diferencia. Sí, Hojlund no es adecuado para la Premier League, pero el terrible sistema lento pragmático usa amorim y nunca regresa es la razón principal por la que los objetivos son escasos. Esperaba que cambiara un poco en la pretemporada, intentara otra cosa o al menos ajustar sus tácticas, pero no. «

Boasy piensa: «La idea es que Chido llega si Sesko está fuera y cuando está fuera. Además, Josh puede jugar en el frente. Si United vende Rasmus y usa el dinero hacia Baleba, valdría la pena ser. Con Ganny, Sancho y Anthony aún deben estar disponibles. Utda puede ser un GK».

Ianswinn señala: «Todavía no sé cuál era la reacción de Hojlund, pero si estuviera en su lugar, habría sido pirateado bastante bien, al igual que se insertó algunos jugadores decentes que realmente habrían ayudado. Se debe gastar dinero para fortalecer el centro del campo, lo que ha sido terrible en los últimos años».

1954Brad dice: «No sé si Holland simplemente no es lo suficientemente bueno para la Premier League o si es el sistema/jugadores con los que tiene que hacer? Tal vez un acuerdo de préstamo a Italia con una opción de comprar mientras descubrimos si Sesko es lo suficientemente bueno, es la respuesta».

