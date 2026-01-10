Man United dijo que el técnico de clase mundial solo aceptará el puesto si se cumplen tres condiciones

El Manchester United está buscando un nuevo entrenador tras el despido de Ruben Amorim a principios de esta semana, y Ole Gunnar Solskjaer está fuertemente vinculado con un regreso de forma interina.

Los jefes del Manchester United han recibido consejos sobre cómo conseguir un alto directivo (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Al Manchester United le han dicho que deben darle al entrenador más control en el club si quieren atraer a los mejores en el negocio en su búsqueda del sucesor de Rubén Amorim.

El United tomó la decisión de separarse de Amorim a principios de esta semana, luego de su explosiva conferencia de prensa posterior al partido tras el empate 1-1 contra el Leeds United. Los comentarios indicaron tensión entre él y el director técnico Jason Wilcox.

La búsqueda de un reemplazo ya está en marcha, y el United se concentra en traer un nuevo entrenador interino hasta el final de la temporada antes de nombrarlo permanente en el verano. Varios nombres, incluidos Oliver Glasner y Thomas Tuchel, se han vinculado al puesto permanente.

A petición de Gary Lineker el resto es futbol Micah Richards insistió en que el United aún puede atraer a entrenadores de talla mundial dados sus problemas recientes, pero sólo si al nuevo técnico se le permite elegir sus propias transferencias, tiene control total y ningún jugador veterano interfiere.

«Sigo pensando que quieren el trabajo», dijo. «Como entrenador, siempre piensas que puedes cambiar el rumbo. Creo que la pregunta clave será: ‘¿Tienes el control total?’

«¿Eres entrenador o manager? ¿Puedes elegir a los jugadores que quieres? ¿Tienes gente encima de ti interfiriendo con lo que quieres hacer en el campo? Cuando tienes control total, 100 por ciento».

Después de que Lineker destacara la salida de Enzo Maresca del Chelsea como un ejemplo de cómo los entrenadores modernos no tienen el control total, Richards añadió: «Lo entiendo.

«Para mantener un poco de equilibrio, si tienes un entrenador que llega y compra todos estos jugadores y luego al nuevo entrenador no le gustan esos jugadores y quiere sus propios jugadores, obtienes una factura enorme, es posible que hayas pagado enormes tarifas de transferencia por estos jugadores y te dicen que no se mudarán porque no les gustan las opciones que se les presentan.

El Manchester United busca un sustituto para Rubén Amorim. (Imagen: Martin Rickett/PA Wire)

«Entonces terminas con un vestuario turbulento. Entiendo por qué se involucran, pero tienen que trabajar juntos».

Alan Shearer añadió: «Si nos fijamos en los tres primeros de la liga en este momento: Arsenal, City y Villa, todos están bien gestionados. Todos muy influenciados por el entrenador o el manager».

«Es imposible que alguien venga al City sin el permiso de Pep. Es imposible que alguien venga a Villa sin el permiso de Emery y yo diría lo mismo del Arsenal».

«Si miras a esos tres clubes, puede que me equivoque, pero ¿es una coincidencia que los entrenadores tengan una gran influencia sobre quién entra?».

Antes de que United pueda considerar ese nombramiento permanente, se debe contratar a un jefe interino. El club ha mantenido conversaciones con el ex entrenador Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick sobre el puesto.

Hablando de la situación, Lineker cuestionó algunas de las decisiones tomadas por Sir Jim Ratcliffe y la jerarquía del United, señalando la posibilidad de que Solskjaer regrese al Club. También ha dejado entrever que la situación en el club podría influir en las decisiones de algunos directivos.

Ole Gunnar Solskjaer ha mantenido conversaciones sobre un posible regreso de forma interina hasta final de temporada. (Imagen: Serhat Cagdas/Anadolu vía Getty Images)

«Creo que incluso después de lo de Amorim están empezando a tomar decisiones extrañas», dijo. «Traer a Darren Fletcher, es genial, es completamente comprensible traer a alguien como él para dirigir el equipo», dijo.

«Luego hablan de traer un nuevo interino para liderar el equipo hasta el final de la temporada, lo cual no tiene mucho sentido. Realmente no sé quién será. ¿Quién iría ahí?».

«Hay algunas personas disponibles, mencionaste a Thomas Tuchel. Pero ¿por qué alguien de ese rango entraría a ese club debido a todos los ejemplos que dio Alan?»

«Se ha convertido en una especie de estándar para un club de fútbol. Obviamente hay todo tipo de travesuras en la cima y ha empeorado significativamente desde que llegó Ratcliffe».

“Puedes especular todo lo que quieras sobre quién será el próximo, pero si se lo dan a Ole Gunnar Solskjaer y le va bien, entonces estarán nuevamente en una posición en la que probablemente tendrán que dárselo a alguien a quien realmente no quieren dárselo.

«No lo sé. Se deshicieron de él hace unos años».