Man United dijo que «algo se está construyendo» después de lo que hizo Ruben Amorim en la victoria en Brighton

El Manchester United ha ganado tres partidos consecutivos de la Premier League después de un comienzo de temporada difícil.

Rubén Amorim ha elevado al Manchester United por encima del Liverpool en la Premier League (Imagen: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images)

Una leyenda del Manchester United elogió a Rubén Amorim por su fluidez táctica en la victoria de los Rojos por 4-2 sobre Brighton el sábado.

El United registró ayer su tercera victoria consecutiva en la Premier League y el equipo de Amorim demostró su talento goleador al superar con cuatro goles a los Seagulls, un equipo al que no pudieron vencer la temporada pasada.

A pesar de que surgieron dudas sobre la seguridad laboral de Amorim a principios de esta temporada, el United está ahora un punto por encima del actual campeón de la Premier League, el Liverpool.

Las tácticas del técnico portugués también han sido objeto de escrutinio, ya que su obstinada formación de tres defensas parece predecible y frágil. Sin embargo, tras la victoria de ayer en Old Trafford, Michael Carrick elogió mucho a Amorim.

Dijo al Partido del día: «Vayamos directamente al aspecto táctico. El año pasado se habló mucho de los dos centrocampistas, de la combinación y de los espacios que tienen que cubrir».

«Para mí, como excentrocampista, estoy muy interesado en cómo consiguen apoyo y ayuda. No se puede esperar que dos centrocampistas puedan hacer frente a un buen equipo con tres y cuatro jugadores, entonces, ¿cómo se encuentra la solución?».

Mbeumo marcó dos goles ayer en Old Trafford

“Encontraron la solución cuando los atacantes entraron para apoyar esta zona central en apoyo a Bruno. [Fernandes] y Casemiro. Encontraron apoyo en el salto de Luke Shaw [into midfield] con Rutter y quedarse ahí para casi hacer un tres en el centro del campo. Lo cual es, en última instancia, un juego de números.

«Es un juego espacial y hay que llenar los espacios correctos. Bruno, Luke Shaw y Casemiro llenando el centro del campo los mantuvieron sólidos. Contra un equipo de Brighton no puedes pedirle a Bruno y Casemiro que hagan eso».

«La formación era bastante fluida y Luke Shaw era casi un mediocampista derecho. Eso le permitió a Cunha entrar, ser responsable y ser realmente disciplinado. Debido a los espacios y a que él estaba metido dentro o alrededor de ellos, incluso si habían entrado ocasionalmente, estaban dispuestos a regresar y llenar de líquido.

«Ves a Cunha aquí en el lateral izquierdo, eso lo resume todo. Fue un cambio tan grande de Mbeumo, Cunha, Bruno, Casemiro y Luke Shaw para llenar el centro del campo.

«Sesko presiona al portero y esperas que Brighton haga algunos pases para romper la presión. Bruno se suelta, Casemiro está dentro y alrededor, Luke Shaw es agresivo con la confianza para recuperar el balón. Casemiro lo consigue y un poco de suerte con el remate, pero creo que se lo merecían por los espacios que cerraron y detuvieron a Brighton a medida que avanzaba el partido.

«Con el balón se crea algo. Casemiro ocupa el centro del campo, Cunha se desplaza un poco. Cuando Cunha se desplaza hacia abajo, Casemiro mantiene el centro. Bruno tiene permiso para desplazarse un poco más arriba, Mbeumo se desplaza detrás de Sesko. Hay esa fluidez y es casi entre los tres cuando la consiguen, parecen pasarse entre ellos hasta el último momento.

«Es un gran movimiento y a Sesko le hubiera gustado verlo completar un movimiento tan bueno. Se puede ver que algo se está construyendo y hay una conexión entre los tres. Encajan jugando en diferentes posiciones alrededor de la línea del frente y hay fluidez. Hicieron un trabajo fantástico en ambos lados del juego hoy».

Hablando sobre el espíritu de equipo, Carrick dijo: «Tengo una sonrisa en mi rostro porque cuando tienes una sonrisa en tu rostro y cuando estableces una conexión con alguien, es una longitud de onda y casi juegas por instinto. Casi juegas con una sonrisa en tu interior porque disfrutas jugar entre ellos y parece que han encontrado esa conexión».

«Dos de ellos acaban de llegar en el verano, Bruno ha estado allí por un tiempo y no son solo esos tres, pero se siente como si hubiera algo realmente bueno en la forma en que quieren jugar. Había mucho en juego hoy, conseguir tres victorias después de vencer al Liverpool y todos dijeron ‘ya pasó antes'». Es otro partido importante, perdieron ante Brighton en el pasado y creo que jugaron muy bien».

