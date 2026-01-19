Man United deja clara la última postura de transferencia de Joshua Zirkzee después del acercamiento de enero

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee no fue nombrado entre los suplentes cuando los Rojos vencieron al Manchester City por 2-0 en Old Trafford el sábado.

El Manchester United le ha dicho a la AS Roma que no venderá a Joshua Zirkzee en la ventana de transferencias de enero, a pesar de que no estuvo en el banco durante el derbi del sábado contra el Manchester City.

El holandés fue fichado por Erik ten Hag tras la Eurocopa de 2024, pero su llegada generó dudas. Zirkzee no había marcado mucho para el Bolonia antes de mudarse a Old Trafford y existía la preocupación de que pudiera dar el paso adelante.

Esas preocupaciones resultaron justificadas: el jugador de 24 años marcó nueve goles en 65 partidos con los Rojos. Tras el nombramiento de Rubén Amorim, el United quiso utilizar a Zirkzee como número 10.

La decisión se tomó por necesidad, pero Zirkzee disfrutó de su mejor etapa en esa posición para el United cuando llegaron a la final de la Europa League. En el verano, los Rojos buscaron a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, lo que hizo que Zirkzee ascendiera en el orden jerárquico.

Cuando Benjamin Sesko sufrió una lesión en el Tottenham, Zirkzee fue llamado al once inicial para jugar como delantero y anotó contra Crystal Palace y Wolverhampton Wanderers.

Pero como Mbeumo regresó de la Copa Africana de Naciones (AFCON), Zirkzee no pudo sentarse en el banquillo para el derbi de Manchester.

HOMBRE Deportes informó del interés de la AS Roma por Zirkzee durante el mercado de fichajes de enero del año pasado. Pero según BBC Sport, el director de fútbol del club de la Serie A subrayó que el United no tiene intención de vender al holandés en esta ventana.

Frederic Massara dijo: «Man United dijo claramente que no hace unas semanas y no han cambiado de opinión».

Desde esta conversación, la Roma de Massara ha recurrido a otros objetivos de transferencia para reforzar su ataque. La semana pasada concretaron el fichaje de Donyell Malen procedente del Aston Villa.

Con el equipo del United muy reducido, la partida de Zirkzee habría aliviado la necesidad de traer un reemplazo este mes. Amorim habló anteriormente sobre su futuro antes de dejar el club, insistiendo en que quería que Zirkzee se quedara en el United.

«Quiero conservar a Josh porque lo da todo y lo intenta en los entrenamientos, pero no lo sabemos», dijo Amorim a principios de enero.

«La ventana está abierta y veremos qué pasa. Sólo tenemos que concentrarnos en el entrenamiento y llevar esto a los otros partidos».

La ventana de transferencias de enero se cierra el lunes 2 de febrero a las 19:00 horas.