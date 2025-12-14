Man United deja caer la pista de Bryan Mbeumo antes del choque de Bournemouth y la salida de la AFCON

Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui podrían jugar con el Manchester United contra el Bournemouth el lunes antes de poner rumbo a la Copa Africana de Naciones (AFCON)

El extremo del Manchester United Bryan Mbeumo (Imagen: Getty Images)

El Manchester United parece haber insinuado que Bryan Mbeumo estará disponible contra el Bournemouth el lunes después de mostrarlo en el entrenamiento con sus compañeros.

El United ha mantenido en secreto la disponibilidad de Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui mientras se preparan para enfrentar a los Cherries en Old Trafford. El trío se dirigirá a la Copa Africana de Naciones (AFCON) la próxima semana, pero todavía hay cierta incertidumbre sobre si jugarán contra el equipo de Andoni Iraola.

La FIFA fijó una fecha de lanzamiento el lunes 15 de diciembre para que los clubes liberen jugadores para el torneo, que comienza el sábado 21 de diciembre, pero eso ha causado problemas al United ya que su choque con Cherries tiene lugar el lunes.

Se entiende que los funcionarios del United han mantenido conversaciones con las federaciones de Camerún, Costa de Marfil y Marruecos sobre los tres jugadores para tratar de asegurar una extensión y permitirles jugar en Bournemouth antes de dirigirse a la AFCON.

Man United ofrece un 65% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios precios Equipo Compra la oferta aquí Kitbag ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 65% de descuento en artículos seleccionados.

Pero ahora el United parece haber dejado caer el mayor indicio hasta el momento de que Mbeumo en particular estará en acción contra Bournemouth. United publicó una foto de Mbeumo entrenando en Instagram el domingo por la mañana.

Junto a tres imágenes de Mbeumo sonriendo durante el entrenamiento con sus compañeros de equipo, United dijo en una leyenda: “BM19 [beaming face with smiling eyes emoji, white love heart emoji]».

Los fanáticos acudieron en masa a la sección de comentarios para hacer una predicción sobre la actuación de Mbeumo contra Bournemouth en caso de que juegue para el United el lunes.

Uno decía: “Gol y asistencias mañana [fire emoji].» Otro escribió: «Último baile de Mbeumo y Amad. [raised hands emoji]» Un tercero dijo: «Mañana acaba con los goles antes de ir a la AFCON».

Un cuarto añadió: «Sí, hermano, mañana anotaremos un triplete». “Mbeumo anotará un hat-trick mañana”, afirmó un quinto.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

En su conferencia de prensa previa al Bournemouth, el entrenador del United, Ruben Amorim, dijo sobre Mbeumo, Amad y Mazraoui: “Todavía estamos en conversaciones con la selección nacional, los partidos del lunes, ellos están entrenando y estamos tratando de preparar todos los escenarios.

«Es frustrante, pero al mismo tiempo nadie sabe quién va a jugar, así que eso es bueno. Tenemos jugadores que pueden con cualquier cosa. Con una semana larga puedes trabajar en diferentes cosas para prepararte para el partido».

Amorim insinuó el viernes que al United le gustaría aprovechar la situación y añadió: «Cada equipo nacional tiene sus propias ideas sobre cuándo quiere a los jugadores. Espero que hoy [Friday] o tal vez mañana [Saturday] tomar una decisión, pero esperamos hasta el último momento para elegir el mejor equipo».

Con una victoria sobre el Bournemouth, el United asciende al quinto puesto de la Premier League. Los Rojos, que vencieron a los Wolves por 4-1 la última vez, solo suman UNA derrota en nueve partidos de la máxima categoría.