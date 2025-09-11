Man United debe abordar problemas de transferencia preocupantes, ya que Rasmus Hojlund está listo para repetir la tendencia

Es difícil ignorar una tendencia preocupante que ha comenzado a desarrollarse en los últimos años cuando un jugador deja el Manchester United

El delantero danés Rasmus Hojlund se convertirá en miembro de Napoli esta temporada (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images)

El reclutamiento del Manchester United en los últimos años se puede describir mejor como vergonzoso.

El hecho de que pueda contar con una mano, posiblemente dos si se siente generoso, dice la cantidad de nuevas sesiones de firma que ha tenido un impacto duradero y respetable en este equipo en las últimas temporadas, todo lo que necesita saber sobre los problemas que Ruben Amorim está tratando de resolver. Demasiados jugadores del United se han derrumbado bajo la presión para tratar de volver a poner este club en su pedestal.

No todos pueden culpar. Muchos tenían poca o ninguna experiencia jugando para un club de este tamaño y lucharon por abordar el peso de las expectativas de que se entregará dicha camisa.

Una nueva tendencia preocupante que comienza a comenzar su cabeza recientemente son los jugadores que de repente dejan a United para descubrir parte de su mejor forma, tal vez desde su carrera hasta ahora, lejos de Old Trafford. Tome la temporada pasada como ejemplo para la teoría.

Scott McTominay en Napoli y Antony en Real Betis, respectivamente, se realizó sensacional para sus nuevos clubes. Aunque hay un argumento que sugiere que McTominay había mostrado signos de este increíble giro antes de irse, Antony se veía lejos del jugador en el que se convirtió en España.

El brasileño floreció en La Liga y no es solo un caso que ahora está jugando contra una oposición menor, parece tener más confianza en el campo que nunca en United. Ahora Rasmus Hojlund parece listo para mostrar a los Rojos exactamente lo que se están perdiendo en Italia.

Antony celebra la anotación para Real Betis la temporada pasada (Imagen: Getty Images)

El danés parece ser un hombre en una misión después de anotar contra Grecia en la Copa del Mundo que califica esta semana. Menos de 24 horas después de ese gol, el jugador de 22 años voló a Napoli para entrenar con sus nuevos compañeros de equipo.

Hojlund indudablemente tendrá fe en que puede ocurrir en la Serie A que esto ha hecho previamente para Atalanta, pero si lo hace, United debe abordar por qué esto continúa sucediendo. ¿El club confirma un entorno que es perjudicial para el rendimiento de los jugadores?

¿Los entrenadores son difíciles de manejar las dificultades de la Premier League y esto pasa a los jugadores? ¿O United simplemente brinda oportunidades a los jugadores que son mejor atendidos por clubes que son más bajos que la pirámide?

Debe haber una discusión seria sobre esto en United. No es bueno mirarlo y rascarse la cabeza y preguntarse cómo otro jugador ha demostrado su verdadero potencial en otro club.

Me niego a creer que United ha firmado constantemente jugadores que no son lo suficientemente buenos como para jugar para un club de este estatus. Debe haber un razonamiento más profundo y hasta que se seleccione, United no puede esperar que tomen los pasos más importantes para volver a la cima.

