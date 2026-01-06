Man United corre un riesgo de £ 50 millones al despedir a Ruben Amorim, incluida la lucrativa ‘cláusula de penalización’

EXCLUSIVA: El Manchester United ha despedido a Rubén Amorim y si la próxima decisión no sale bien, podría resultar costosa para la jerarquía del club

El despido de Rubén Amorim podría tener consecuencias de gran alcance (Imagen: Robbie Jay Barratt 2025 – AMA)

La decisión del Manchester United de despedir a Ruben Amorim podría costarle al club más de £50 millones y perder otros £10 millones en dinero de patrocinio.

A pesar de que los Red Devils ocupaban el sexto lugar, a sólo tres puntos de los cuatro primeros, Amorim fue despedido abruptamente después del empate 1-1 contra el Leeds United. Sus órdenes de marcha se dieron menos de 24 horas después de su enojada conferencia de prensa posterior al partido, en la que arremetió contra varios miembros de la junta directiva del United y otros expertos del United como Gary Neville.

En este punto, Darren Fletcher estará a cargo temporal del club y puede permanecer así por un tiempo, ya que no quieren apresurar el nombramiento de su nuevo entrenador. Pero si Fletcher y su futuro reemplazo no logran ofrecer fútbol en la Liga de Campeones, el United enfrentará una enorme pérdida financiera.

Exclusivo experto en finanzas del fútbol y académico Kieran Maguire las noticias de la noche de Manchester: «El verdadero coste financiero se conocerá al final de la temporada. Si el Manchester United se clasifica para la Liga de Campeones con Darren Fletcher o quienquiera que sea, eso supondrá al menos 50 millones de libras esterlinas para el club».

«Y si les va razonablemente bien en la Liga de Campeones, con toda probabilidad podrán ganar £100 millones. Y si les va realmente bien, si llegan a las semifinales o a la final, ganarán £150 millones».

«Si ganan eso, se clasificarán para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029 y eso son otros £100 millones además de eso. Así que ese es el panorama general. Creo que probablemente tenían presupuestos para conseguir un lugar en la Europa League. Jim Ratcliffe está bastante impaciente.

«Quiere la Liga de Campeones la próxima temporada y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Sí, los costos financieros son significativos. Creo que el Manchester United ha gastado entre 80 y 90 millones de libras esterlinas en despidos gerenciales desde la partida de Sir Alex.

El fracaso del United para llegar a la Liga de Campeones le costó £50 millones (Imagen: UEFA 2025)

«Y eso incluye el pago al entorno de Sir Alex, por lo que es caro si las cosas salen mal en lo que respecta al nombramiento como entrenador. Pero no clasificarse para la Liga de Campeones es el mayor coste potencial para un club del calibre del Manchester United».

El daño financiero no terminaría ahí. El United también tiene una cláusula de penalización de £10 millones en su acuerdo de patrocinio de camisetas con Adidas.

Refiriéndose a esta decisión, dijo: “Adidas tiene una cláusula de penalización de £10 millones en su acuerdo con el Manchester United si no se clasifican para la Liga de Campeones.

«En lo que respecta a los patrocinadores y socios comerciales, a nadie le importa la Europa League y menos aún la Conferencia Europea.

El United es sexto en la tabla (Imagen: 2026 Getty Images)

«El tercer mejor equipo de Dinamarca los jueves por la noche no genera mucho interés, no genera ratings, no genera el mismo tipo de copia que cuando Barcelona, ​​​​PSG o Bayern Munich vienen a la ciudad».

El United se perdió por completo el fútbol europeo la temporada pasada, ya que terminó decimoquinto y no pudo vencer al Tottenham Hotspur en la final de la Europa League. Amorim dejó al United en sexto lugar, a sólo cuatro puntos de los cuatro primeros.

Pero la situación es precaria, ya que el United está a sólo cuatro puntos del Crystal Palace, que ocupa el puesto 14.