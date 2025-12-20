Man United corre peligro de perderse a un delantero brasileño de £ 57 millones después de una exploración en vivo esta temporada

El Manchester United ha mostrado interés en un delantero después de explorarlo en los últimos meses, pero parece que se perderá un acuerdo por Al-Ahli en la ventana de transferencia de enero.

El Manchester United corre peligro de perderse un traspaso este verano

A medida que se acerca la ventana de transferencia de enero, el Manchester United está alineando sus objetivos potenciales, pero parece que se perderán uno.

Esto se debe a que, según Globo Esporte, es probable que el United extrañe a Ricardo Mathias mientras se prepara para unirse al Al-Ahli saudí en las próximas semanas.

El delantero brasileño juega en el Internacional y a la edad de 19 años ha mostrado señales impresionantes, con informes de que Man United lo ha explorado en vivo esta temporada.

Es posible que hayan visto algunas actuaciones de primer nivel, con 58 apariciones y 12 goles a su nombre en el fútbol senior mientras continúa labrando una carrera.

Mathias tiene una cláusula de rescisión valorada en alrededor de £57 millones en su contrato, pero Al-Ahli pagará muy por debajo de ese valor para ficharlo en enero.

Significa que Ruben Amorim y el equipo de reclutamiento del United podrían tener que buscar en otra parte en las próximas semanas si quieren fortalecer aún más su línea de ataque.

Durante el verano, el club buscó mejorar sus opciones de ataque, lo que le ha llevado a obtener algunos resultados ideales, pero se están preparando más cambios.

Se ha relacionado a Joshua Zirkzee con una salida a medida que el equipo principal, la AS Roma, muestra interés, lo que podría abrir la posibilidad de incorporar otro delantero centro para competir con Benjamin Sesko.

En términos de otros atacantes, Antoine Semenyo se ha convertido en un objetivo debido a su cláusula de rescisión de £65 millones, que podría activarse en los primeros días de la ventana de transferencia de enero, ayudando a lidiar con la pérdida de Bryan Mbeumo ante la AFCON.

Además de los delanteros, hay zonas en todo el campo que se han comentado como posibles posiciones a mejorar en el futuro.

Dados los recientes problemas para mantener el balón fuera de la red, los defensores han sido promocionados como otras opciones, y Amorim defiende sus opciones actuales.

«No, creo que tenemos talento atrás», dijo a los periodistas. «Tenemos jugadores de calidad atrás, sólo tenemos que defender mejor como equipo.

«Pero ese es un buen punto que al menos demuestra que hemos cuidado el ataque. Estamos mejorando, pero creo que no es la misma situación. Tenemos las cualidades, sólo tenemos que trabajar juntos y mejorar a nuestros jugadores porque tienen la calidad para defender mejor».

Queda por ver si United podrá gastar en enero después de un verano de fuertes inversiones, pero está claro que Amorim está concentrado en aprovechar al máximo sus opciones actuales.