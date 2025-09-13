Man United ‘Considere’ un plan controvertido para conectar £ 100 millones en el hoyo de la Liga de Campeones

Manchester United perdió el fútbol de la Liga de Campeones y los £ 100 millones que lo acompañaron cuando perdieron la final de la Europa League ante el Tottenham Hotspur

Ruben Amorim pasa más allá del trofeo de la Europa League después de que el Manchester United perdió ante el Tottenham Hotspur en Bilbao (Imagen: Nicolò Campo/LighTrocket a través de Getty Images)

Se dice que el Manchester United está considerando la posibilidad de jugar en la temporada media durante los partidos de la Liga de Campeones para estimular sus ingresos esta temporada.

United no tiene fútbol europeo por primera vez desde la temporada 2014/15 y esto les ha dado escasez de sus ingresos entrantes. Aunque pronto quedó claro que los Rojos se perderían la Liga de Campeones a través de su posición de la Premier League, la esperanza de ganar la final de la Europa League fue.

Sin embargo, una actuación mate contra el Tottenham Hotspur los vio a faltar por completo de Europa y dejó su horario en comparación con muchos de sus rivales. Ahora que United también deja la Copa Carabao antes de lo esperado de lo esperado, el Sol está considerando que los Rojos están considerando organizar competencias amistosas en países como el VAE con otros clubes superiores que también se han perdido Europa.

AC Milan, RB Leipzig, Lazio y Sevilla en particular se enfrentan esta temporada con la perspectiva de ningún fútbol europeo y pueden ser oponentes potenciales para los Rojos cuando sus rivales nacionales están en la Liga de Campeones. Ineos no ha sido extraño para usar métodos poco ortodoxos para estimular las finanzas del club desde que llegó a Old Trafford.

Al final de la temporada pasada, United recorrió Asia con dos juegos contra equipos locales. Se cree que la gira generó £ 7.8 millones, mientras que su participación en la serie de la Premier League les trajo una cantidad un poco menor.

El Sun ahora afirma que United podría referirse a la mitad de esa cantidad para un partido contra AC Milan o posiblemente más contra un club europeo más pequeño que puede no tener la misma atracción que los Rojos. Se cree que no es elegible para la Liga de Campeones cuesta un cierto club £ 100 millones.

Sin embargo, este plan podría considerarse controvertido para algunos seguidores considerando el voltaje de viaje, esto establecería el primer equipo del equipo de los Rojos durante una temporada en la que tienen que desempeñarse desesperadamente en la Premier League. También existe el riesgo aumentado y en gran medida innecesario de abordar más lesiones durante estas giras.

Con Financial Fair Play (FFP) una consideración tan grande para los clubes de hoy, cada ingreso adicional es de vital importancia para garantizar que el dinero se pueda gastar en nuevas sesiones de firma. United logró traer más jugadores de los que se esperaba este verano gracias a la venta de jugadores, como Alejandro Garnacho y Antony que dieron paso a Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo.

