Las últimas noticias de transferencia del Manchester United, ya que las condiciones personales están cerca de firmar a Senne Lammers de Royal Amwerp

Se dice que Man United está cerca del acuerdo de condiciones personales con Senne Lammers. (Imagen: Foto de Michael Regan/Getty Images)

Se dice que el Manchester United está cerca de acordar las condiciones personales con el arquero belga Senne Lammers. Según los informes, el equipo de Ruben Amorim está trabajando en un acuerdo para firmar el tapón de disparo de Royal Antwerp en su último movimiento de verano.

Según los informes, United espera que más clubes sigan al jugador de personas como Francia e Italia. El puesto de portero ha sido examinado en Old Trafford en los últimos años, nada más que durante el mandato portugués en Manchester.

Altay Bayindir llega a interferir después de reemplazar a Andre Onana en su derrota contra el Arsenal en el día inaugural de la temporada de la Premier League.

Fabrizio Romano ha tuiteado que United está trabajando en un acuerdo para firmar el tapón de tiro de 23 años.

«Comprenda que el Manchester United todavía está trabajando en el acuerdo para firmar a Senne Lammens, conversaciones en marcha», dijo.

«Las condiciones personales casi se han acordado y Man United está en conversaciones activas para el arquero belga.

«Trate de anticipar más clubes de Francia e Italia, también en función de los resultados».

Lammers hizo su debut para el club Brugge en la máxima categoría belga de 19 años antes de hacer su cambio a Royal Amwerp en 2023.

No se menciona qué papel tendría el arquero si hiciera el cambio a la Premier League con United que actualmente tiene a Onana, Bayindir y Tom Heaton a su disposición.

La noticia se produce después de que los hombres informaron que Amorim está considerando devolverle la devolución del Camerún Internacional para su próximo partido contra Fulham.

Onana había perdido el primer partido contra los Gunners después de que una lesión en los isquiotibiales limitó su participación durante la pretemporada y solo tenía tres sesiones de entrenamiento para la visita del club del norte de Londres.

El portero no fue considerado cocinado, pero Bayindir fue por crítica a su papel en el objetivo solitario de Riccardo Calafiori.

Amorim dio una reacción contundente a la sugerencia de que Heaton debería ir contra el Arsenal para el portero de Turquía.

«¿Por qué? Él (Bayindir) sufrió un gol como este?» Amorim respondió.

«Sin var. Con Var (OP Tottenham), ¿es un error y qué sucedió en el próximo juego?

«En el Arsenal (en la tercera ronda de la Copa FA): ¿Quién salvó la penalización? ¿Quién salvó el juego, todo el juego? No, no, no, por la penalización.

«¿No recuerdas el juego? Recuerdo el juego. Altay fue increíble en ese juego. Considero que todo lo publica uno u otro y elijo Altay».

