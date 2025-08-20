Man United cerca de la venta del dúo Bruno Fernandes pensó que ambos podrían ser jugadores de la temporada

Manchester United insta a Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund antes de que se cierre la ventana de transferencia, sin los planes de Ruben Amorim para la temporada 2025/26 en Old Trafford

Bruno Fernandes habría preferido haber otorgado el premio estacional a Rasmus Hojlund o Alejandro Garnacho el próximo año (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

Bruno Fernandes deseaba que Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund en la nueva temporada serían los mejores jugadores del Manchester United.

Sin embargo, el dúo parece estar en el camino para olvidar ese sueño, mientras que Ruben Amorim asume vender más jugadores antes de que se cierre la ventana de transferencia. Hojlund fue omitido del equipo de la jornada de United, quien perdió 1-0 ante el Arsenal el domingo en medio del interés de AC Milan, entre otras cosas.

Mientras tanto, Garnacho se fue a favor del jefe portugués mucho antes de que comenzara la pretemporada, después de criticar los reemplazos de Amorim durante su derrota definitiva a la Europa League contra el Tottenham Hotspur.

Hojlund ha entrenado con el equipo y participó en los preparativos para la campaña de la Premier League de 2025/26, pero con Benjamin Sesko ahora en el edificio, el delantero danés podría haber decorado Old Trafford por última vez.

Estas revelaciones decepcionarán al Capitán del Club Fernandes, quien abrió sobre su deseo de no ganar el premio al jugador de la temporada en mayo y, en cambio, entregar a uno de sus compañeros de equipo más jóvenes.

En mayo con CBS, el joven de 30 años dijo: «Lo más importante que quiero … e incluso hice una broma con Josh [Zirkzee] Recientemente estábamos hablando de los premios y dijeron: «Oh, ¿quién va a ganar el premio del jugador de la temporada?» Bromearon.

Fernandes se ha convertido en un mentor y modelo a seguir para las estrellas jóvenes, pero ahora parece sobrevivir en Old Trafford (Imagen: Agencia BSR/Getty Images)

«Dije que espero que el próximo año ni siquiera esté involucrado en el nombre, y haga la misma temporada que este año, y no participe en el nombre de ganar ese trofeo.

«Debido a que eso significa que te levantas, Amad se elevará, Garnacho se levantará, Rasmus aparecerá … si comienzan a marcar goles, comienzan a hacer asistencias, corren de regreso y abordan, serán aquellos que prestan atención y no a mí, y yo seré la persona más feliz del mundo.

«Estoy allí para ayudar a mis compañeros de equipo a sacar lo mejor de eso, y eso es todo lo que quiero hacer porque sé tan pronto como puedo sacar lo mejor de ellos, mi equipo será mucho mejor».

A pesar de este deseo del creador de juegos portugués, Hojlund y Garnacho tienen cada uno un pie de la puerta en Old Trafford, parece. El director deportivo de AC Milan, Igli Tare, señaló recientemente que el delantero de 22 años es una opción factible para el gigante italiano pero no para los únicos.

Rasmus Hojlund podría estar en camino a AC Milan (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Él dijo: «Hojlund es una buena opción para nosotros. Pensamos en él, pero en el mercado de transferencias nunca se sabe lo que podría pasar». Se dice que Milán deja caer su interés en el hombre unido si pueden asegurar a Dusan Vlahovic de la Juventus.

United Value Hojlund en un razonable £ 30 millones, muy lejos de su acuerdo de £ 72 millones que atacaron hace dos veranos con el equipo de la Serie A Atalanta.

Mientras tanto, Fabrizio Romano informa que Chelsea ahora está en conversaciones avanzadas con United sobre la firma de Garnacho. El informe afirma que la Hierarquía de Blues tiene una excelente relación con el Director Ejecutivo de United, Omar Bergrada.

Alejandro Garnacho es otro ex Starboy que parece estar en el camino este verano (Imagen: Ryan Pierse/Getty Images)

El extremo de 21 años, que solo quiere convertirse en miembro de los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, recientemente rechazó un enfoque del Bayern de Múnich. Los Red Devils han valorado a Garnacho por £ 50 millones, pero Chelsea solo está dispuesto a pagar alrededor de £ 30 millones si las cosas lo son.

Garnacho y Hojlund se unen a Tyrell Malacia y Jadon Sancho como el equipo de cuatro cuerdas que se dirigen desde el club, con Roma, Besiktas y Atalanta, quienes consideran movimientos para el último par.