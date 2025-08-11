Las noticias de transferencia más recientes y la especulación del Manchester United han vinculado el lado de Ruben Amorim con un movimiento para Brighton -Midfielder Carlos Baleba

Carlos Baleba es apreciado en £ 100 millones por Brighton (Imagen: 2024 Getty Images)

Manchester United sabe que son un centrocampista que se les llevó a tener un XI inicial enormemente competitivo después de abordar algunos errores importantes en su equipo. Las llegadas de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko le han dado a Ruben Amorim un aspecto completamente nuevo de los tres delanteros.

Necesitan tiempo para ingresar a su nuevo entorno en Old Trafford, pero el consenso general es que son sesiones de firma hechas que pueden tener un impacto de inmediato. United quiere evitar una repetición de la sombría campaña de la temporada pasada y la firma de un mediocampista defensivo puede jugar un papel importante en esto.

Dado que no hay fútbol europeo para United esta temporada, pueden concentrarse en la Premier League y ganar algunos cubiertos nacionales. La especulación de transferencia reciente de que el club se vincula a Brighton -Midfielder Carlos Baleba son enlaces emocionantes.

El club grita por un jardinero de Hold -Mid que puede proteger las tres traseras y detener el XI que es tan vulnerable en la transición. Sin embargo, dado que Brighton ha alcanzado un precio de venta reportado de £ 100 millones a la cabeza del camerunés, el club sabe que tienen que descargar a varios jugadores marginales antes de invertir ese tipo de dinero.

El gasto de transferencia de United ya es más de £ 200 millones y sería un gran compromiso gastar tanto en un jugador. Es por eso que Adam Wharton sería una firma alternativa brillante.

Por supuesto, a Palace mismo le gustaría un gran costo de transferencia, más bien apreciado en alrededor de £ 60 millones. Es justo decir que su valor solo aumentará después de brillar en la carrera ganadora de la Copa FA la temporada pasada y más recientemente en la comunidad Shield Triumph sobre Liverpool.

El Observatorio de Fútbol de CIES, que utiliza una muestra de más de 8,000 transferencias anteriores, el sitio web evalúa los precios de los jugadores de los cinco vuelos europeos principales con la ayuda de la técnica estadística de regresión lineal múltiple, con reembolsos pagados por clubes como una variable independiente, que se ganaría en el ex jugador de Blackburn Rovers más (£ 27 millones) a £ 37M).

Incluso si United tiene que pagar más de £ 60 millones, debe considerarse una ganga para uno de los mejores centrocampistas de Europa y una estrella en ascenso en el fútbol inglés.

Crystal Palace -Midfender Adam Wharton (Imagen: Richard Pelham/Getty Images)

La propiedad actual de United ha enfatizado la importancia de no cometer errores similares en el mercado de transferencias, dada su caída abrasadora. Y, sin embargo, inspiración de la era Sir Alex Ferguson en Old Trafford, pudo restaurar su lugar en la mesa superior de Inglaterra.

Bajo Ferguson, United tendría lo mejor de los talentos ingleses: Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Michael Carrick. Wharton tiene el potencial de estar bien con ese calibre de jugadores.

También solo 21 años, sus mejores años están por delante de él y si continúa actuando como lo ha hecho para el palacio, es solo cuestión de tiempo antes de que un club superior llegue a llamar. Manchester United debe estar al frente.

