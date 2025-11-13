Man United cambió la historia de Mary Earps después de una preparación llena de drama

El Manchester United derrotó al PSG por 2-1 en la Liga de Campeones y continúa con su récord del 100% en la competición.

Melvine Malard celebra la victoria del Manchester United sobre el PSG en la Liga de Campeones (Imagen: Molly Darlington – UEFA/UEFA vía Getty Images)

Antes de que se pateara un balón, la historia del partido entre Manchester United y PSG ya estaba escrita.

Con razón o sin ella, Mary Earps ha dominado los titulares y todos esperaban a ver cómo se desarrollaría la noche. Cuando salió del túnel de Old Trafford, fue recibida con entusiasmo por los madrugadores del estadio.

No fue un hecho, pero tal vez se esperaba. Lo que no estaba en el guión eran los abucheos que salían cada vez que tocaba el balón en juego.

Hay que reconocer que los aficionados del United querían ahogar los abucheos con vítores y, al final, Earps se los había ganado. Pero gracias a sus actuaciones en el campo, los Rojos cambiaron la narrativa.

En lugar de hablar de Earps, las principales conclusiones del partido de anoche fueron las actuaciones de los jugadores de rojo. Safia Middleton-Patel, que logró superar los nervios al sustituir a Phallon Tullis-Joyce, que sufrió una lesión facial contra el Aston Villa, realizó una actuación decente que ayudó a ganar el partido.

Su salvada a principios de la segunda mitad fue una actuación de primer nivel y de la que los porteros del United de todos los códigos habrían estado orgullosos. Melvine Malard, antes de verse obligada a abandonar el campo por un calambre, estuvo fantástica en la delantera y dejó a Earps sin posibilidades cuando pasó el balón por delante de la ex número uno de Inglaterra.

Jayde Riviere estuvo dinámica en el lateral derecho y sus entradas de último momento ayudaron a mantener a raya al PSG mientras buscaban el empate. Jess Park hizo bien en lograr el gol de la victoria, conectando la jugada con una buena pared antes de que Anna Sandberg cruzara para Fridolina Rolfo para ganar el partido.

Es posible que Earps haya dominado la preparación para este partido, pero serán los jugadores del United los que serán recordados cuando recordemos este partido al final de la temporada. El United ahora ocupa el tercer lugar en la Liga de Campeones, mientras que las potencias femeninas Barcelona y Lyon son los únicos otros equipos que han tenido un comienzo al 100% en la competencia.

Marc Skinner sonrió en su rueda de prensa posterior al partido y tenía todo el derecho a hacerlo. Este United se lo ha pasado realmente genial y ahora cabe preguntarse hasta dónde puede llegar tanto en la Superliga femenina como en la Liga de Campeones.

Dado el estado de ese desempeño, tienen todo el derecho a pensar que pueden profundizar en cualquier competencia que les depare el futuro.