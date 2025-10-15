Man United ‘cambia de opinión’ sobre Adam Wharton y Carlos Baleba mientras la elección de Rubén Amorim es clara

El Manchester United estaba interesado en el as del Brighton, Carlos Baleba, al final de la ventana de transferencias de verano, pero el movimiento no se materializó, aunque el club todavía está buscando fortalecer sus opciones en el mediocampo.

El Manchester United ha sido vinculado con un interés en la transferencia de Adam Wharton del Crystal Palace (Imagen: Jonathan Brady/PA Wire.)

Según los informes, el Manchester United ahora podría priorizar un movimiento para el mediocampista del Crystal Palace Adam Wharton por delante de Carlos Baleba del Brighton.

Se sabe que a Rubén Amorim le gustaría reforzar su centro del campo. Durante la ventana de transferencias de verano, se les vinculó con Baleba de Brighton y Hove Albion, pero el movimiento no se materializó ya que la mayor parte del presupuesto del United se gastó en fortalecer el ataque.

El interés por el internacional camerunés ha sido confirmado ahora por el presidente del Brighton, Tony Bloom. Sin embargo, el interés durante el verano nunca fue más allá del contacto con el club de la Premier League.

LEER MÁS : Ruben Amorim se enfureció por los comentarios de ‘basura absoluta’ mientras el jefe del Man United era destrozadoLEER MÁS : La estrella del Manchester United ataca a sus propios compañeros de equipo en un arrebato de ira por haber sido «atrapados dormidos»

Se dice que los Seagulls esperaban un precio de alrededor de £115 millones, en comparación con el acuerdo del Chelsea por Moisés Caicedo, si sacaran provecho.

A pesar del alto precio de venta, Baleba todavía está vinculado con un traslado a Old Trafford antes de la ventana de transferencia de enero y el próximo verano.

El United también está siguiendo a otros mediocampistas, incluido Wharton del Palace. Y ahora se informa que el internacional inglés ha superado a Baleba en la lista de deseos de transferencia del United.

Según el yo papel Rubén Amorim es un gran admirador de Wharton y especialmente de su capacidad para iniciar ataques pasando hacia adelante. Se añade que el irregular inicio de temporada de Baleba en Brighton también ha causado algunas preocupaciones en Old Trafford.

Si bien es probable que Brighton exija más de £100 millones por Baleba, se cree que Wharton podría estar disponible por menos. Sin embargo, no está claro exactamente cuál sería el precio de venta de Palace.

El Manchester United se acercó al Brighton sobre una posible transferencia de Carlos Baleba en el mercado de fichajes de verano (Imagen: Jacob King/PA Wire).

El club querrá asegurarse un reemplazo antes de ganar dinero, lo que hace que un acuerdo de verano sea más probable que un acuerdo de enero. Se añade que el United está dispuesto a esperar el momento oportuno para traer al club al jugador adecuado.

La decisión de transferencia entre Wharton y Baleba parece depender del United en el futuro previsible, ya sea en enero o el próximo verano.

Parece que su posición de hace apenas unos meses ahora puede haber cambiado, con Wharton convirtiéndose en el principal objetivo por delante de su rival de la Premier League.

Se cree que el mediocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, está en el radar del Manchester United para las próximas ventanas de transferencia. (Imagen: Getty Images)

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.