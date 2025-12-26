Man United ‘busca fichar al mediocampista a principios de enero’ ya que el acuerdo cumple con las demandas de Ruben Amorim

El Manchester United busca traer un mediocampista al club y fortalecer las opciones de Ruben Amorim en la ventana de transferencia de enero, ya que la AFCON y los problemas de lesiones han agotado su plantilla.

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, quiere reforzar su plantilla en el mercado de fichajes de enero

Según los informes, el Manchester United está interesado en un movimiento sorpresa para el graduado de la academia de los Rojos, James Garner, y está monitoreando su situación en el Everton antes de la apertura de la ventana de transferencia. El ex talento de la United Academy dejó el club en 2022 para fichar por los Toffees en un acuerdo por valor de £ 9 millones más complementos.

Ha impresionado para el equipo de David Moyes esta temporada y está entrando en los últimos seis meses de su contrato en el Hill Dickinson Stadium. El correo diario afirma que Garner es visto como una solución asequible, ya que el United busca ir a lo grande y fichar a Elliot Anderson de Nottingham Forest en el verano.

Se espera que el último del dúo pague una tarifa de transferencia de más de £ 100 millones, y United no podrá gastar esa cantidad en enero.

El Everton está en conversaciones con Garner sobre un nuevo acuerdo, y los Toffees están ansiosos por acordar nuevos términos antes de que se abra la ventana de transferencia de enero la próxima semana.

El equipo de Moyes tiene la opción de ampliar el contrato de Garner por doce meses más, pero están interesados ​​en vincular al polivalente centrocampista a un contrato más largo.

Garner impresionó al técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, después de su actuación en la victoria del Everton sobre el Man United. Old Trafford a principios de este mes, y el informe afirma que United busca volver a contratarlo a principios de enero.

Llegó a través del sistema de academia del United, uniéndose al club por primera vez como sub-8 y ascendiendo hasta el primer equipo, debutando con el Crystal Palace cuando tenía 17 años.

James Garner participó recientemente en la victoria del Everton en Old Trafford

Si Garner hace un regreso sensacional a Old Trafford, podría desencadenar un efecto dominó en términos de transferencias salientes.

Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee han sido vinculados con cedidos desde Old Trafford.

Pero Amorim admitió que ningún jugador podrá irse a menos que lleguen primero los sustitutos.

James Garner en acción con el Manchester United antes de dejar el club (Imagen: James Williamson – AMA/Getty Images)

El técnico del United dijo: «Será difícil que alguien abandone el club si no conseguimos un sustituto. Estamos cortos. Incluso con el equipo completo nos falta todo lo que pueda pasar».

«Somos un club con una gran responsabilidad. Tenemos que afrontar todos estos problemas [the media’s] En la cabeza, en la mía, en la cabeza de todos, tenemos que ganar todos los partidos. No importa. No hay excusas».