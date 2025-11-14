Man United busca al ‘próximo Toni Kroos’ mientras las carreras de transferencias de £ 10 millones se intensifican contra Arsenal y Liverpool

Man Utd es uno de varios clubes que siguen al adolescente del Hertha Berlín Kennet Eichhorn, quien ha sido apodado el próximo Toni Kroos de Alemania.

El excentrocampista alemán y del Real Madrid Toni Kroos (Imagen: Getty Images)

El Manchester United sigue de cerca a la sensación adolescente Kennet Eichhorn, a quien se anuncia como el próximo Toni Kroos en su Alemania natal.

El joven del Hertha Berlín ha llamado la atención de los ojeadores del United, Manchester City, Liverpool y Arsenal, que han seguido sus actuaciones.

El joven de 16 años ha disputado diez partidos en la Bundesliga 2 esta temporada después de debutar contra el Karlsruhe en agosto. El adolescente ya ha despertado un gran interés en toda Europa.

Según Mail Online, el candidato del Hertha tendría una cláusula de rescisión de alrededor de £10 millones el próximo verano. Al Bayern de Múnich le gustaría conservar los servicios de Eichhorn en Alemania, pero se enfrenta a grandes desafíos.

Además de la competición de la Premier League, los pesos pesados ​​europeos Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain habrían enviado ojeadores para observar al joven.

El centrocampista defensivo firmó su primer contrato profesional a principios de este año y, con 16 años y 14 días, se convirtió en el debutante más joven en la Bundesliga 2 contra el Karlsruher.

«Tenía dieciséis años y jugó ante 50.000 aficionados contra un equipo de primer nivel. Para mí era, con diferencia, el mejor jugador en el campo», dijo el entrenador del Hertha, Stefan Leitl, después de su primer partido como titular contra el Hannover.

Kennet Eichhorn impresiona con el Hertha BSC (Imagen: City-Press GmbH Bildagentur vía Getty Images)

El United se ha pronunciado sobre el futuro del fichaje de otro talento emergente. Harry Amass, actualmente cedido en Sheffield Wednesday, recibió autorización para permanecer en los Owls después de la ventana de transferencia de enero.

El lateral izquierdo del Manchester United llegó cedido al club del campeonato en septiembre y parece que su estancia temporal se ampliará. El adolescente ha jugado cada minuto de sus últimos diez partidos de campeonato.

El internacional inglés sub-19 debuta su temporada en el fútbol senior. United aseguró a Amass en agosto de 2023 luego de los años de formación del defensor en Watford.

Mientras tanto, Rubén Amorim está considerando realizar alguna actividad de transferencia en enero. «Por supuesto que tenemos un problema allí. [with AFCON]” dijo.

«Pero eso ya lo sabíamos. Entonces puedes prepararlo en el verano, pero luego tienes muchos jugadores en el verano que no van a jugar porque es un partido por semana. Así que gestionar esa situación será difícil».

«Pero veremos cuando se abra la ventana, si podemos mejorar el equipo e intentar prepararnos para algo que ha sucedido. Hasta entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle lo mejor del Manchester United. cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red.

Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.