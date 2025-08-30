Man United Bosses ‘Pray’ como reemplazo para Ruben Amorim apoyado para resolver la mentalidad

Ruben Amorim está bajo presión después de la dolorosa derrota del Manchester United contra Grimsby, y el ex guardián de los Red Devils, Ben Foster, ha propuesto un reemplazo potencial si el entrenador en jefe pierde su trabajo

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim ha sido examinado intensamente desde la conmoción contra Grimsby (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Los jefes del Manchester United rezarán para que Ruben Amorim pueda revertir su fortuna, porque han surgido grandes preocupaciones sobre la mentalidad del club.

El entrenador en jefe portugués está bajo una enorme investigación después de la salida de la Copa Red Devils Carabao de la Liga Dos, Grimsby, el miércoles por la noche. El ex gerente deportivo de Lisboa parecía preguntarse si es adecuado para el papel después de la vergüenza más reciente de United después de que los marineros lo eliminaran por sanciones.

La perspectiva de abandonar Amorim por menos de 10 meses en su reinado crea un dolor de cabeza considerable para el liderazgo del club después de que lo ha apoyado con más de £ 200 millones en señales de verano. El ex portero de Wrexham Ben Foster cree que deberían cruzar los dedos y esperar que esté bien.

A largo plazo, dijo que deberían cambiar su enfoque si eligen separarse con Amorim reclutando a un gerente que puede abordar la mentalidad frágil del equipo. El jugador de 42 años cree que pueden hacer mucho peor que instalar al ex jefe inglés Gareth Southgate como su sucesor para lograr ese objetivo.

Durante una aparición en Talksport, Foster dijo: «No sé cuál es la respuesta, porque si miras la historia de los gerentes recientes para Man United, has tenido algunos chicos verdaderos allí. Has tenido a José Mourinho, Van Gaal y Solskjaer cuando hizo fantástico por un tiempo.

«No sé si deberían adoptar un enfoque completamente fresco. La presión involucrada en jugar para ese club es como en ningún otro lugar y tal vez deberían ir de una manera diferente. Incluso si alguien como Gareth Southgate, solo intente.

El ex entrenador en jefe inglés Gareth Southgate ha sido inclinado para organizar las debilidades mentales de United (Imagen: Getty Images)

«Es alguien que puede cambiar la mentalidad de los jugadores y seguir un enfoque más pragmático, porque creo que lo que no están funcionando en este momento».

La discusión del copropietario de la función Sir Jim Ratcliffe y la Jerarquía del United están, Foster continuó: «Han puesto todos sus huevos en esta canasta con Ruben Amorim y solo tienen que tratar de expulsarlo».

Southgate es los principales contendientes de los corredores de apuestas para hacerse cargo de Amorim cuando lo despiden de su posición. El hombre de 54 años ha estado sin trabajo desde que renunció a su derrota contra España en la final de la Eurocopa 2024 después de su derrota contra España.

Ruben Amorim no estaba contento con sus jugadores del United después de que perdieron de Grimsby (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

Mientras tanto, Foster ha vencido al lenguaje corporal deprimido de Amorim durante la eliminación de la Copa de United por Grimsby. El entrenador en jefe no parecía poder tomar el tiroteo penal y luego golpeó a sus jugadores después del empate.

Foster, que tuvo un período de cinco años en Old Trafford de 2005 a 2010, dijo: «Es difícil ir en este momento. Pensé en el verano que tienen esta energía grande y nueva, con una serie de fantásticas sesiones de firma, y ​​todo será diferente.

«Las primeras semanas de la temporada parece ser casi la misma de siempre. La otra noche contra Grimsby también fue simplemente su encarnación. Las preocupaciones al respecto se pueden ver en la banca.

«Realmente no es un buen aspecto si estás en el campo para tomar castigos, y miras hacia atrás en el banquillo, y el gerente está allí y él entierra la cabeza en sus manos. No grita que todos estemos juntos en esto».

