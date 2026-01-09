Man United ‘apunta’ la reunión de Ole Gunnar Solskjaer mientras surge una actualización en la búsqueda del entrenador

El Manchester United se acerca al nombramiento de un entrenador interino, siendo Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick los principales candidatos hasta final de temporada.

Ole Gunnar Solskjaer es uno de los favoritos para asumir el cargo de entrenador del Manchester United hasta final de temporada. (Imagen: Cemal Yurttas/Anadolu vía Getty Images)

Según los informes, Ole Gunnar Solskjaer se reunirá cara a cara con ejecutivos del Manchester United el sábado para discutir el puesto del entrenador interino. El United busca nombrar un entrenador temporal para el resto de la temporada luego de la decisión de extender el mandato de 14 meses de Ruben Amorim el lunes.

Ruud van Nistelrooy y el actual entrenador interino Darren Fletcher fueron considerados para el puesto, pero ahora se considera que Solskjaer y Michael Carrick son los principales contendientes. Carrick, quien anteriormente trabajó como entrenador del primer equipo con Solskjaer y tuvo un breve período a cargo después de su partida, se reunió con la jerarquía del United a principios de esta semana.

Según la Asociación de Prensa, Solskjaer se reunirá con el director de fútbol Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada el sábado para discutir el puesto, luego de las conversaciones iniciales.

El héroe del triplete de 1999 ya se hizo cargo del United una vez, uniéndose después de la partida de José Mourinho en diciembre de 2018.

A Solskjaer se le asignó el puesto permanente en marzo de 2019 y guió al United al segundo lugar de la Premier League en la temporada 2020/21. El noruego también llevó al United a la final de la Europa League de esa temporada antes de dejar el club en noviembre de 2021.

El exdelantero regresó a Manchester el jueves después de asistir al funeral del ícono del entrenador noruego Age Hareide en Molde.

Solskjaer parece estar compitiendo con Carrick por el puesto interino hasta el final de la temporada. Se entiende que el excentrocampista de 44 años ya conoció a Berrada y Wilcox y está disponible tras su salida del Middlesbrough el verano pasado, informa el Mirror.

El United está interesado en contratar a un exjugador vinculado al club para que los guíe durante el resto de la temporada 2025/2026.

Luego llevarán a cabo una búsqueda exhaustiva de un reemplazo permanente para Amorim, y The Mirror también informó que personas como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino están en consideración, y que Sir Alex Ferguson no participará en el proceso de selección.

Van Nistelrooy, que fue entrenador interino del United en octubre y noviembre de 2024, ha sido descartado esta vez. En una conferencia de prensa previa al partido de tercera ronda de la Copa FA del domingo contra Brighton, el técnico interino Fletcher indicó que actualmente no se le considera candidato para el puesto hasta que termine la temporada.

«No he hecho eso», dijo Fletcher a los periodistas cuando se le preguntó si había tenido conversaciones con Sir Jim Ratcliffe sobre su futuro. «Hablé con Omar y Jason. Así es como funcionan los procesos. Para mí, me concentré en la tarea que tenía entre manos, preparar al equipo para estos dos juegos.

«No ha habido ningún pensamiento ni discusión sobre mi futuro. Para ser honesto, la gente de Jason y Omar me han dado total responsabilidad para tomar el control de estos dos juegos, tomar mis propias decisiones, liderar el equipo, guiar al equipo, preparar al equipo, y eso es lo que he hecho.

«No se ha hablado con nadie más que con esas dos personas que ocupan altos cargos dentro del club».

