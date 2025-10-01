Man United advirtió sobre el reclamo de compensación de Liverpool como Man City 115 Cuenta establecida

Manchester United, y cualquier otro club en inglés en inglés, pueden tener una tarifa considerable si Manchester City pierde su batalla legal con la Premier League

La bandera de la Premier League en Villa Park (Imagen: Foto de Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Manchester United puede hacer cola para un pago sustancial de compensación si el Manchester City pierde su lucha legal con la Premier League. En febrero de 2023, la máxima categoría inglesa acusó a sus campeones gobernantes de 115 presuntas infracciones de las regulaciones financieras.

Las acusaciones incluyen afirmaciones de que el club no ha proporcionado ninguna información financiera precisa y no ha colaborado con estudios de nueve temporadas de 2009/10 a 2017/18. Man City ha negado constantemente la mala conducta y los ha empujado a borrar su nombre para un panel independiente.

El procedimiento, que tuvo lugar a puerta cerrada en el Centro Internacional de Resolución de Disputas en Londres, terminó a fines del año pasado. Un panel de tres personas se ha hecho cargo de la evidencia, con un juicio definitivo que aún se procesa.

Si Man City es declarado culpable, los clubes de la Premier League pueden obtener una tarifa considerable. Hablando con el fútbol de TBR, el experto en financiamiento de fútbol Kieran Maguire declaró que FSG consideraría los costos legales como una inversión valiosa si significaba la posibilidad de ganar fondos.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

El maestro de financiamiento de fútbol en la Universidad de Liverpool también señaló el reciente asentamiento de Everton con Leeds United en los ingresos perdidos como un posible punto de referencia. Maguire dijo: «En lo que respecta al Liverpool, la cuenta legal son los costos de hacer negocios.

«Se ven a sí mismos como uno de los clubes que estarán considerablemente desfavorecidos si Man City es declarado culpable. Si tenemos en cuenta el esquema entre Everton y Leeds United, eso podría ser un precedente importante.

«Pero eso es si la ciudad es declarada culpable, y eso es un gran similar. Y aunque no esperarías que digan nada más, todos los sonidos que recibo de Manchester tienen mucha confianza.

«Si el Liverpool costará £ 5 millones, pero es posible que puedan obtener mucho más si la ciudad es declarada culpable … lo habrán logrado efectivamente según el seguro.

«Puede ser un escenario a corto plazo y ganancias a largo plazo. Pero los costos ciertamente se han salido de control. Otros costos también han pasado por el techo, como los servicios públicos y la administración a nivel de clubes».

Richard Masters permaneció ajustados en los labios cuando Sky Sports lo presionó en agosto para una actualización sobre la disputa. Con respecto a por qué la máxima categoría inglesa no pudo acelerar el proceso, el director ejecutivo de la Premier League dijo: «No puedo responder esa pregunta específica.

«Lo que puedo contar es sobre el sistema y cómo funciona. Quiero decir, es esencialmente un poder judicial independiente. Por lo tanto, tan pronto como las acusaciones, la acusación se ha presentado, eligen un panel independiente que se ha seleccionado independientemente, y están a cargo del proceso y los tiempos de ella.

«Escuchan el caso, determinan el resultado, y no tenemos influencia en él, en él o el momento. Y eso es cierto, si piensa desde un punto de vista de la independencia, que hay personas independientes que toman esas decisiones, y solo tenemos que esperar».

Masters agregó: «Mi frustración en realidad no es relevante. Quiero decir, solo tengo que esperar, y los procesos legales rara vez llevan menos tiempo de lo que esperaba, pero tenemos que ser pacientes».