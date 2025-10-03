Man United advirtió para evitar la popular opción de reemplazo de Ruben Amorim – ‘Todo mal’

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim está bajo presión extrema para enderezar rápidamente el barco en Old Trafford después de un inicio de temporada difícil

Glasner se vinculó recientemente a United como un reemplazo potencial para bajo presión Ruben Amorim (Imagen: 2025 Getty Images)

El ex marco del Arsenal, Paul Merson, advirtió al Manchester United que le impida contratar a Crystal Palace Oliver Glasner como reemplazo de Ruben Amorim si el gerente portugués tiene que renunciar o descartar.

Amorim se incrementa actualmente después del mal comienzo de la temporada. Las únicas victorias de United llegaron en un partido de montaña rusa contra Burnley y hace unas semanas contra Chelsea, donde los visitantes tuvieron un hombre por un período considerable del juego.

La derrota del sábado pasado contra Brentford aumentó la presión sobre el entrenador en jefe del United con muchos informes que sugieren que Amorim podría salir a una salida. Por el momento, el gerente permanece en su lugar, pero permanecerá sobre lo que el futuro podría significar que perdería de Sunderland durante el fin de semana.

Varios nombres están vinculados a la tarea unida cuando se va de Amorim, incluido Glasner, que realizó milagros en el Palacio. Es una opción popular entre los seguidores después de liderar a los Eagles a la Copa FA la temporada pasada y actualmente son el único equipo invicto en la Premier League.

Merson escribe en su columna para Sky Sports y, sin embargo, está determinado que Glasner no es el hombre adecuado para United. «Es un gerente brillante», admitió el experto.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Él tampoco se levanta y no se pone demasiado. Es muy impresionante.

«Ha reunido un equipo y todos se sienten muy cómodos en sus posiciones. Todos conocen su trabajo en el equipo.

«Digamos que Ruben Amorim ahora era un gerente en Palace, tendría media oportunidad de ser un éxito. Palace tiene a los jugadores para jugar tres en la parte de atrás.

«Tienen los atributos en su equipo para jugar en ese sistema. Para mí, por eso me preocuparía que Glasner vaya a Man United.

«Es un hombre de tres en espalda y está demostrado que es un sistema que simplemente no se ajusta a los jugadores de Man United. Glasner no encaja bien con Man United.

«Por supuesto, sé con certeza que se ajustaría, y se ha demostrado con la forma en que trata con los jugadores, pero el sistema que usa está completamente equivocado para United. Amorim puede decirte eso».

Si no fuera Glasner, otros contendientes para el trabajo unido, según los corredores de apuestas BET365, el ex entrenador en jefe inglés Gareth Southgate, ex hombre de Barcelona Xavi y Andoni Iraola de AFC Bournemouth. Amorim hablará con los medios el viernes antes de la colisión con Sunderland.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.