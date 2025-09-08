Man unido en alerta roja por £ 69 millones alternativa de transferencia de Carlos Baleba si aparece un nuevo plan

El nuevo Manchester United transfiere noticias y chismes en medio de especulaciones sobre Morten Hjulmand y el conocido Target Carlos Baleba.

Morten Hjulmand podría volver al mercado el próximo verano. (Imagen: AFP a través de Getty Images)

Morten Hjulmand acordó quedarse en Sporting CP para una temporada diferente, a pesar del interés del Manchester United, pero se espera que salga de Portugal el próximo verano.

United no fue el único que estaban conectados con el centrocampista de Dinamarca, quien el equipo de capitanes de los capitanes de Rui Borges.

Se condujo una reunión con el ex entrenador deportivo en jefe de CP Ruben Amorim, mientras que la Juventus también penetró en un acuerdo después de cobrar en Douglas Luiz.

Según el presidente del club, Federico Verandas, a través de una salida portuguesa, un bola, Hjulmand tenía «diferentes» ofertas y se «perdió ante Italia» antes de que Sporty lo dejara y lo convenció de quedarse otro año.

Una bola también informa que el plan deportivo para dejar a Francisco Trincao en la primera línea para heredar el brazalete del capitán la próxima temporada, con la expectativa de que este es el último año de Hjulmand en Lisboa.

United analizó otros objetivos cuando quedó claro que el deporte era reacio a vender a su capitán por menos de su cláusula de liberación de £ 69 millones.

Morten Hjulmand jugó con Ruben Amorim en Sporting CP la temporada pasada. (Imagen: Gualter Fatia/Getty Images)

Ahora se supone que esa cláusula expiró, pero Hjulmand, que está bajo contrato hasta 2028, no se espera que vaya a bajo precio.

Sin embargo, aún costaría menos que Carlos Baleba, incluso si Brighton disminuyera su precio de venta de nueve dígitos.

Hjulmand, de 26 años, rompió esta temporada para sus cuatro competiciones Primeira Liga.

El equipo de Borges ganó los primeros tres juegos de su defensa del título, pero perdió la última vez en casa ante Oporto.

También jugó los 90 minutos completos para Dinamarca cuando se fueron a casa a Escocia el viernes por la noche, con el back de United Patrick Dorgu un reemplazo no utilizado para el juego.

Dinamarca está de vuelta en acción el lunes por la noche, frente a Grecia en Pireo.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.