Jonger Van Manchester City Ryan Mcaidoo fue la estrella de una victoria de 5-3 para los menores de 19 años en la Liga Juvenil de la UEFA contra Mónaco

Manchester City dio tres debut a los jugadores de la academia el mes pasado y podría haber al menos uno en octubre. Pep Guardiola esperará que las estrellas más senior sean adecuadas para su viaje de la Copa Carabao a Swansea en unas pocas semanas, pero se le animará a que tantos jóvenes llamen a la puerta a la participación.

Divine Mukasa no jugó para los menores de 19 años en su victoria de la Liga Juvenil 5-3 en Mónaco el miércoles por la tarde, un reconocimiento de su estatus en el equipo del primer equipo. Entrenó con ellos durante toda la temporada y podría aparecer desde el banco en lo que sería un arco de la Liga de Campeones por la noche.

Los niños de la ciudad todavía tenían más que suficiente para su mónaco opuesto, aunque en una competencia de que el club está cada vez más desesperado por ganar. Mahamadou Sangare recibió un hat trick y fundó a Ryan Mcaidoo para un gran gol contrario que mostró su emocionante talento para el aspecto deportivo Hugo Viana.

El juego era de Mcaidoo, que no era jugable en el ala derecha con su ritmo y engaño que demostró demasiado para los defensores del hogar. Los enredó toda la tarde, y después de que usó su ritmo para correr hacia la pelota de Sangare en la segunda mitad, pasó por alto al arquero antes de sentarse a un defensor y comienza triunfantemente en una red vacía.

Miraidoo no es ajeno a Guardiola. El joven de 17 años, que llegó del Chelsea el año pasado, entrenó con el primer equipo a principios de esta temporada cuando Phil Foden y Rayan Cherki fueron puestos en fuera de juego y también estuvo en el banquillo para el partido Burnley el fin de semana pasado.

Actuaciones como esta solo enviarán su stock más alto. La ciudad observa de cerca a sus jugadores que suben y bajan entre el primer y el equipo juvenil para ver cómo se adaptan a los diversos entornos, y Mcaidoo parece estar floreciendo.

Siempre ha tenido la oportunidad de vencer a un hombre, pero Mónaco fue una de sus versiones más completas para la inteligencia de las decisiones tomadas con su impresionante ritmo. Estuvo involucrado en el primer gol, estableció el segundo y anotó un cuarto sublime.

Eso puede o no ser suficiente para darle un debut en el primer equipo pronto, pero él impresiona a las personas adecuadas. Una segunda victoria en tantos juegos para City los lleva a una posición prometedora en la liga juvenil, que solo ofrecerá más plataformas para brillar.

Con Jeremy Doku, que entra en vigor bajo Guardiola, Savinho de regreso en el equipo y Reigan Heskey, que hace su debut en Huddersfield, se ve bien lleno para emocionantes jugadores de ala que pueden ganar competencias con sus contribuciones objetivo.

Cuanto más pueda ofrecer la academia, más fácil será la tarea de Viana.

