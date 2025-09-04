Man City Youngster completa después de nueve años después de nueve años después del Día de los Muertos en el club

Manchester City completó otra edición este verano después de que el dedo adolescente Michael Okeke dejó el Etihad en un acuerdo permanente.

Michael Okeke ha salido de Manchester City para hacer un cambio permanente a la división superior de Hungría

Michael Okeke ha completado un traslado a la primera Akademia del lado de vuelo húngaro después de que terminó su estadía de nueve años en el Manchester City.

El jugador de 19 años firmó un contrato de tres años con el segundo lugar húngaro después de que se le permitió salir de la ciudad a principios de esta semana, después de haber pasado nueve años en el club Aademie.

A Okeke salió de la ciudad el miércoles después de que se le permitiera hacer el cambio al equipo de la Liga Fizz y firmar un acuerdo el día de la fecha límite en Hungría mientras luchaba por la oportunidad en el primer equipo de fútbol.

El ex Bolton Wandrers-Jongere, que llegó a la ciudad en 2016, nació en Manchester de una madre hambrienta y un padre nigeriano y representó a Hungría menor de 21 años tres veces. Está con su equipo esta semana para un internacional contra Lituania.

Okeke a las redes sociales el miércoles para confirmar su salida de la ciudad y pensar en su tiempo en el club.

«Gracias a Manchester City por hacer mi casa durante los últimos nueve años. Quiero agradecer al personal por creer en mí desde que me convertí en el club y mis compañeros de equipo por todos los recuerdos a lo largo de los años», dijo.

Okeke ganó el título de la Premier League Sub-18 con City y finalmente se graduó de los menores de 21 años. Jugó 22 juegos en la Premier League 2 la temporada pasada, anotó una vez y registró tres asistencias, mientras que los Blues reclamaron el título.

También jugó tres juegos en el Trofeo EFL y una vez en la UEFA Youth League, pero no pudo hacer un gran avance en el primer nivel del equipo y ahora se ha ido para cambiar a Hungría.

No había estado involucrado en los U-21 de Ben Wilkinson esta temporada antes de una partida esperada.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.