Jack Grealisk no empujó a sus compañeros de equipo desde el Manchester City lo suficientemente fuerte, pero un extremo ha regresado con el impulso para forzar su problema

Se espera que Jack Grealisk salga de Manchester City, con Iverton interesado

El tiempo de Jack Grealish en el Manchester City ha terminado al menos debido a la competencia. Donde pasó la temporada de agudos que los jugadores del equipo con sus niveles de rendimiento, las señales de £ 100 millones han dado a sus compañeros de equipo que se ajustan gratis en los últimos dos años.

El año pasado hubo una frustración comprensible en torno a la producción de Jeremy Doku y Savinho, donde ambos jugadores de ala tienen dificultades para convertir su capacidad de goteo en objetivos y asistencias. Sin embargo, a pesar de esto, continuaron siendo utilizados porque su enfoque inconsistente aún era mejor que lo que ofreció Grealish.

«Savinho tiene una mejor forma y todo que Jack, y es por eso que jugué Savinho [against West Ham]»Dijo Guardiola en enero.

«¿Quiero la chaqueta que ganó los agudos? Sí, lo quiero, pero trato de ser honesto con eso.

«Tienen que pelear. Puedes decir que es injusto. Está bien, si lo crees, está bien, pero tienes que demostrar [to me]»Ok, voy a pelear con Savinho, para ganarlo para jugar en esa posición», todos los días, cada semana y cada mes. «

El equipo de la ciudad confía en todos para presionar a sus compañeros de equipo todas las semanas para un lugar en el equipo si tendrán éxito, y ciertamente no hubo suficiente de eso en las amplias posiciones la temporada pasada. Ya sea que se trate de un préstamo o un acuerdo permanente que se cerrará este verano, Grealishe debe volver a descubrir la forma y la aptitud para ofrecer un desafío nuevamente.

Rayan Cherki firmó desde Lyon este verano y ofrecerá una nueva competencia a Savinho y Doku, pero también estaba claro en el juego Palermo que la ciudad tenía un jugador diferente listo para llenar el espacio de Gray en el equipo. Oscar Bobb está decidido a dejar su marca en Etihad este año después de que una fractura de pierna se arruinó una gran pretemporada en 2024.

Hubo un liderazgo sobre Bobb en el Stadio Renzo Barbera el sábado por la noche, su esposo llegó a todas las ocasiones y gruñe cuando entró para un poco de trato físico de los oponentes que pensaron que la única forma de detenerse era debido a remedios injustos.

Bobb solo jugó contra Palermo durante 45 minutos antes de que él fuera uno de los diez cambios en el equipo para la segunda mitad, pero eso fue suficiente para que él enviara un recordatorio de que está listo para compensar el tiempo perdido y ser una amenaza de ataque para Guardiola.

Después de ver el nivel necesario para penetrar en los planes del gerente, Bobb puede ofrecer la competencia necesaria de que Grealish simplemente no ha hecho lo suficiente de los últimos dos años.

