Man City y Pep Guardiola deben encontrar un compromiso mientras los Blues enfrentan otra desventaja en el calendario

El Manchester City se enfrentó a ocho canteranos y otros dos suplentes no utilizados en la ronda final de la Copa Carabao.

Jaden Heskey fue uno de los debutantes del City en Huddersfield en la tercera ronda de la Carabao Cup

Por segundo partido consecutivo del Trofeo EFL, el Manchester City tendrá que tomar algunas decisiones difíciles en torno a sus estrellas juveniles la próxima semana.

El equipo de Ben Wilkinson ha tenido resultados heterogéneos hasta ahora, venciendo al Oldham Athletic por 5-1 en Boundary Park antes de perder por 3-0 ante el Bolton Wanderers. Eso hace que la visita de la próxima semana al estadio de Nueva York para enfrentarse a Rotherham sea el partido decisivo en su intento por alcanzar los octavos de final.

Parte de esto es la curva de aprendizaje para los futbolistas jóvenes que de repente tienen que competir contra profesionales de alto nivel, pero contra el Bolton se vieron comprometidos por el hecho de que el primer equipo jugaba en Huddersfield la noche siguiente en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Diez canteranos fueron nombrados en la plantilla de la jornada de Pep Guardiola y de ellos, Stephen Mfuni, Kaden Braithwaite, Jaden Heskey, Reigan Heskey y Divine Mukasa podrían haber jugado potencialmente para la sub-21 en Bolton. De hecho, Reigan Heskey tocó en noches consecutivas.

El City estaba muy contento de tener este tipo de representación de la academia en West Yorkshire en una competición del primer equipo. Fueron tres debuts en total y fue una velada llena de experiencias valiosas para muchos de los jugadores acostumbrados a formar parte del grupo de Wilkinson.

Pero no hay garantía de que la historia se repita la próxima semana. El equipo de desarrollo del City se enfrentará a Rotherham el martes por la noche, mientras que el primer equipo estará en el sur de Gales el miércoles para enfrentarse al Swansea en la cuarta ronda de la Copa Carabao.

En cambio, Guardiola podría hacerse cargo de algunos de sus jugadores jóvenes, pero tal como están las cosas, su equipo se encuentra ahora en una posición mucho más fuerte desde el punto de vista físico que hace un mes. Hay poco espacio para la participación académica.

Ninguno de estos jóvenes estuvo en el entrenamiento del primer equipo esta semana antes del viaje a Villarreal y si el equipo continúa recibiendo un buen estado de salud, el City podría presentar dos equipos completamente diferentes contra el Aston Villa el domingo y el Swansea el miércoles sin tener que atacar al grupo de Wilkinson.

Por lo tanto, podría tener sentido que el entrenador en jefe del EDS consiguiera un equipo fuerte para llevarlo a Rotherham. Son terceros en el grupo detrás del City, pero pueden avanzar a la clasificación si ganan o empatan y luego ganan la tanda de penaltis que sigue cuando los partidos de la fase de grupos terminan igualados.

Lo que está en juego lo convierte en otra prueba para estos jugadores de la academia, y Wilkinson querrá verlos llegar a las etapas eliminatorias y darles más juegos en esta competencia. Para lograrlo, podría presentar su equipo más fuerte sin que Guardiola le quite una de esas estrellas jóvenes esta semana.

Después de esa temprana victoria en Oldham, elogió al equipo, pero también los instó a asegurarse de aprovechar su desempeño goleador.

«No hay muchas noches como ésta en esta liga, por lo que pueden estar muy orgullosos de lo que han hecho», dijo.

“Pero también que tenemos que utilizarlo como trampolín para no desperdiciar los dos próximos partidos. [EFL Trophy] partidos y asegurarnos de que podemos dar lo mejor de nosotros mismos en esos dos partidos y hacer absolutamente todo lo posible para pasar a la siguiente fase”.

Si los jugadores jóvenes del City ganaran 5-1 en Oldham pero no lograran avanzar del grupo, sería un desperdicio.

