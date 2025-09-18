Man City vs Napoli Predicción y oportunidades para la colisión de la Liga de Campeones

La Liga de Campeones regresa con Manchester City que recuperará a Kevin de Bruyne mientras su equipo de Napoli abre su campaña europea en Etihad

Pep Guardiola durante una sesión de entrenamiento en Manchester City (Imagen: Foto de Ciro de Luca/Nurphoto a través de Getty Images)

Manchester City se acerca a esta luminaria estimulada por una victoria de confianza en el Derby 3-0 en los rivales de lucha libre Manchester United en la Premier League el domingo pasado, que anteriormente había sufrido derrotas consecutivas contra Tottenham y Brighton antes del descanso internacional. La victoria llegó al Etihad en un día emotivo, cuando el club intentó a la leyenda del boxeo y al partidario dedicado de la ciudad, Ricky Hatton, nacido en el difunto Manchester. El héroe local Phil Foden rompió el impasse en la primera mitad, antes de que Erling Haaland estuviera dos veces después del intervalo para asegurar los tres puntos y los derechos locales de fanfarronear para los hombres de Pep Guardiola.

Ahora City está listo para dar la bienvenida a una cara familiar a Etihad, mientras que Kevin de Bruyne regresa con su nuevo club Napoli por su compasa de apertura de la Liga de Campeones 2025-26 el jueves por la noche. Esta reunión es la primera entre los dos partidos en la competencia de élite europea desde la fase de grupos 2017-18, cuando City triunfó en ambos juegos con un puntaje combinado de 6-3, incluida una victoria por 2-1 en casa.

Guardiola espera que la victoria del Derby indique un punto de inflexión después de un inicio lento de la campaña. Si bien City también se está preparando para un viaje crucial al arsenal de los candidatos, su prioridad inmediata es comenzar su 15ª temporada consecutiva de la Liga de Campeones en un tono fuerte. Los campeones de 2023 están decididos a evitar una repetición de la fase de competencia decepcionante del año pasado, donde terminaron 26 de los 36 equipos (W3 D2 L3) y fueron eliminados por el Real Madrid en la ronda de juego. A pesar de perder cuatro de sus últimos cinco partidos de la Liga de Campeones (W1), City tiene un récord impresionante en Etihad, invicto en sus últimos 21 partidos de fase de grupo/fase de competencia (W18 D3) y ganando cinco de sus últimos seis muebles de apertura en la competencia contra Napoli.

Napoli, por otro lado, llega en excelente forma después de reclamar su segundo título de la Serie A en tres temporadas y su primer bajo Antonio Conte-In 2024-25. Comenzaron su defensa del título de una manera perfecta y ganaron sus primeros tres juegos de liga contra Cagliari, Sassuolo y Fiorentina. El nuevo fichaje Rasmus Hojlund, reclutado del Manchester United, solo anotó 14 minutos en su debut en la victoria por 3-1 del fin de semana pasado en Fiorentina, después de una penalización temprana de su nueva llegada de Bruyne Being Segundo gol desde que dejó la ciudad.

A pesar del impresionante comienzo de Napoli, Conte ha insistido en su equipo para evitar la complacencia, con una concentración tardía para que Fiorentina pueda anotar en los últimos 10 minutos. Napoli es el quinto club que ha logrado Conte en la Liga de Campeones, después de períodos con la Juventus, Chelsea, Inter Milán y Tottenham. El equipo italiano se está preparando para su novena actuación en la competencia, después de que se perdieron la edición 2024-25 por primera vez desde 2009-10.

