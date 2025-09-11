Man City vs Manchester United Derby le recordará a Hugo Viana Stark de su mayor desafío

Los focos estarán en los dos gerentes este fin de semana, mientras que el Manchester City y el Manchester United están peleando en Etihad.

Pep Guardiola y Ruben Amorim irán por cuarta vez este domingo en menos de un año en menos de un año

Este fin de semana puede haber algunos momentos incómodos en la caja de directores de Etihad. La mejor relación de Ruben Amorim es con el hombre del hombre que ahora es director de fútbol del Manchester City, mientras que Pep Guardiola probablemente salvará su más cálido saludo para el hombre que ha reemplazado, que regresará este fin de semana.

Eso no significa que Amorim no tenga una relación sólida con su director de fútbol de Manchester, Jason Wilcox, o que Guardiola no ahorra un informe similar con Viana como lo había hecho con Txiki Begiristain, quien será un invitado del club después de terminar su estadía de 13 años este verano.

Pero afecta la dinámica y subtramas interesantes que se han acumulado alrededor de esta rivalidad en los últimos 12 meses, a qué hora parece que ha sucedido muchas cosas.

Incluso pasaron unos 11 meses desde que las cosas comenzaron a cambiar. Luego, City confirmó el nombramiento de Viana como el sucesor de Begiristain, y cuando las historias comenzaron a aparecer en Portugal, Viana había identificado a Amorim como un reemplazo de Guardiola.

En ese momento, Guardiola tuvo que firmar el nuevo contrato que haría en noviembre, asegurarse de que su estadía en Etihad fuera más allá del final de la temporada pasada y en una campaña décima y undécima. Para ese momento, Amorim era un nombre que se excedió de la lista de reemplazos potenciales de todos modos.

Cuando Guardiola llevó a su lado a Lisboa a hacer ejercicio a principios de noviembre, ya estaba claro que Amorim iría con él en Manchester en lugar de reemplazarlo. Cuando el equipo portugués ganó el partido de la Liga de Campeones 4-1, los fanáticos del United fueron Cock-A-Hoop.

Pero aquí estamos, menos de un año después y Amorim tiene uno de los peores registros de un nuevo gerente en la historia de la Premier League. La victoria tardía y tardía de 3-2 contra Burnley antes del descanso internacional fue solo su octava victoria en 30 partidos de la Premier League.

Su inmovabilidad sobre un sistema que no encaja con United, y no habría sido adecuado para estar en la ciudad, no lleva a ningún arrepentimiento en Etihad, que también se siente privado sobre un entrenador en jefe con el que tiene una relación fuerte.

Sin embargo, la forma en que se incendió la reputación de Amorim en Old Trafford es un recordatorio de lo difícil que es la elección de un entrenador en jefe. Cuando su equipo deportivo se destrozó en noviembre pasado, se parecía a uno de los mejores gerentes de su generación. Ahora se burla de Grimsby.

Entonces, incluso si hay un cierto grado de daño en la ciudad sobre un entrenador en jefe que podría haber terminado en el club, la perspectiva desalentadora de reemplazar a Guardiola todavía está sobre el lugar.

Sin duda, ese será el mayor desafío de Viana, y al final es para lo que está siendo evaluado. El hombre de 42 años debe estar preparado para cada opción. Como parece ahora, se espera que Guardiola se vaya en 2027 cuando termine su contrato, pero sería negligente no tener un plan si decide ir este año, especialmente si los resultados no se recopilan.

Viana y Amorim tuvieron un vínculo cercano en Sporting y devolvieron el éxito al club, pero la experiencia de este último en United lo gobierna claramente, incluso si ha sido despedido o despedido en ese momento. En cambio, Viana tendrá que mirar en otro lugar.

Amorim está quizás este fin de semana serenata por los fanáticos de la ciudad, que han adoptado y reelaborado a los fanáticos de Chant United, cantan sobre su entrenador en jefe, para la melodía de la angustia de Bonnie Tyler. Pero él era el sabor del mes hace un año, y un entrenador que sin duda habría llevado al director de la ciudad de la ciudad a la etihad.

Tal vez hubiera sido diferente para él si eso hubiera sucedido, pero sus luchas agudizan la mente cuando se trata de la decisión que ningún fanático de la ciudad no quiere considerar.