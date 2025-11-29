¿Man City vs Leeds se transmite por televisión? Detalles de la transmisión en vivo, hora de inicio y cómo seguir

El Manchester City intentará acortar la distancia con el líder de la Premier League, el Arsenal, con tres puntos en casa ante el Leeds United el sábado.

El Manchester City espera poder volver a contar con la victoria el sábado (Imagen: George Wood/Getty Images)

El Manchester City intentará vengar la derrota del fin de semana pasado ante el Newcastle con una gran victoria sobre el Leeds United. El equipo de Pep Guardiola ha tenido una temporada de altibajos hasta ahora, superando una serie de obstáculos para terminar en el tercer lugar de la Premier League.

El Arsenal, ex aspirante al título, se encuentra actualmente en la cima de la liga y el City está siete puntos detrás del norte de Londres. El calendario de partidos seguirá aumentando en las próximas semanas, incluidos tres duros partidos fuera de casa en su propio país y en Europa.

Guardiola intentará sumar el máximo de puntos con la visita del recién ascendido Leeds United el sábado por la tarde. Sin embargo, el equipo de Daniel Farke ha sido una incorporación interesante a la Premier League este año, con victorias sobre Everton y Wolves y empates con equipos como Newcastle y Bournemouth.

Una famosa victoria en el Eithad Stadium será el objetivo de Farke, pero será una dura prueba para ambos lados. Aquí, Noticias de la noche de Manchester tiene todos los detalles sobre este importante choque.

¿Cuándo empieza el Manchester City contra el Leeds United?

El Manchester City comienza contra el Leeds United el sábado 29 de noviembre a las 3 p.m. El partido se jugará en el estadio del City, el Etihad Stadium.

¿El Manchester City vs Leeds United se transmite por televisión?

Pep Guardiola esperará conseguir el máximo de puntos contra el Leeds (Imagen: Oli SCARFF/AFP vía Getty Images)

Desafortunadamente para ambos grupos de aficionados, el partido entre City y Leeds United no se retransmitirá por televisión. Esto se debe a la regla de bloqueo de las 3:00 p. m., que prohíbe transmitir fútbol en vivo en Gran Bretaña los sábados entre las 2:45 p. m. y las 5:15 p. m.

La política se introdujo por primera vez en la década de 1960 para alentar a los aficionados a asistir a partidos de ligas inferiores y sigue vigente en la actualidad.

Por lo tanto, los fanáticos deben asistir al partido o seguir las cuentas de redes sociales oficiales del club para recibir actualizaciones durante todo el partido. Lo más destacado del partido estará disponible en Partido del día, transmitido por BBC One a las 22:25.

Novedades del equipo entre Manchester City y Leeds United

Dado que ambos equipos perdieron en el partido anterior de la Premier League, es probable que ambos entrenadores presenten un equipo completo. El Leeds United probablemente tendrá que arreglárselas sin Anton Stach, quien fue descartado como suplente por una conmoción cerebral en la derrota por 2-1 ante el Aston Villa el fin de semana pasado.

Sin embargo, han regresado un buen número de ausentes, entre ellos Dominic Calvert-Lewin, Sebastiaan Bornauw, Dan James y Willy Gnonto. Mientras tanto, el City no podrá contar con Mateo Kovacic (tobillo) y Rodri (bíceps femoral).