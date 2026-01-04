¿Man City vs Chelsea se transmiten por televisión? Canal, transmisión en vivo y hora de inicio inusual

necesito saber
Hora de inicio, canal de televisión e información de transmisión mientras el Manchester City recibe al Chelsea sin entrenador
Todo lo que necesitas saber para ver el Manchester City vs Chelsea por televisión
- Hora de inicio: El partido de la Premier League en el Etihad comienza el domingo 4 de enero a las 17.30 horas.
- Cobertura televisiva: El partido se transmitirá en vivo por Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League, con cobertura a partir de las 5 p.m.
- Opciones de transmisión: Los suscriptores de Sky Sports pueden mirar a través de la aplicación SkyGo. Para aquellos que no tienen una suscripción, el juego también está disponible para transmitir a través del servicio NOW de Sky, con pases diarios y mensuales.
- Impacto de las competiciones de Año Nuevo: Ambos equipos jugaron el día de Año Nuevo, lo que significa que fue necesario un saque inicial el domingo para darles a los jugadores al menos dos días completos de recuperación.
- Colisión evitada: Mover el inicio a las 17.30 horas en lugar de las 16.30 horas habituales significa que el partido no coincidirá con los cuatro inicios de las 15.00 horas, que también son retransmitidos por Sky Sports.
- Comentario radiofónico: BBC Five Live proporcionará comentarios completos del partido, mientras que habrá actualizaciones periódicas en talkSPORT.
- Reflejos: Los momentos más importantes se podrán ver tras el partido en el canal de YouTube de Sky Sports. Mientras tanto, Match of the Day proporcionará lo más destacado y análisis completos en BBC One a partir de las 10:30 p.m.
- LEER MÁS: El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, arremete contra el ‘peligroso’ Chelsea tras la llamada telefónica de Enzo Maresca