Man City volvió a lesionarse en una posición clave en medio del revés de Rodri

El Manchester City ya no cuenta con Rodri y ahora enfrenta preocupaciones en torno a Nico González después de que salió cojeando del partido contra el Villarreal.

Nico González fue expulsado ante el Villarreal

El Manchester City ha sufrido un nuevo problema de lesión en el centro del campo después de que Nico González se retirara cojeando del partido de Liga de Campeones ante el Villarreal en El Madrigal.

González volvió a sustituir al lesionado Rodri, pero tuvo que abandonar poco antes de la hora y requirió atención médica del club.

El jugador de 23 años pareció señalarse la ingle cuando cayó y recibió tratamiento, aunque es posible que también se haya quejado de una lesión por impacto después de un encuentro en el medio campo.

La compra de £50 millones del Porto en enero ha sido impresionante últimamente y los elogios de Pep Guardiola resonaron en sus oídos durante la conferencia de prensa del lunes.

Su estado físico será una preocupación ya que Rodri todavía está lidiando con una lesión en el tendón de la corva que sufrió contra Brentford hace poco más de quince días. Guardiola dijo el lunes que espera que el ganador del Balón de Oro 2024 se pierda el viaje de la Premier League de este fin de semana al Aston Villa.

“No dura mucho, pero es musculoso y hay que tener cuidado”, afirmó el técnico del City. «Lo hemos intentado muchas veces, hemos intentado no correr ningún riesgo, pero no lo hemos logrado. Así que ya veremos».

González fue reemplazado en Villarreal por Mateo Kovacic, quien hizo su primera aparición en el club de la temporada el sábado después de someterse a una cirugía del tendón de Aquiles en el verano.

Kovacic es un posible sustituto de Rodri y González si ninguno de los centrocampistas españoles puede demostrar su estado físico a tiempo para el partido en Villa Park.

El único otro jugador del City actualmente en la mesa de tratamiento es el defensa Abdukodir Khusanov.

