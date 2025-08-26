Man City ver los primeros resultados del INVAL PSG a medida que vale la pena el cambio de verano

Sub-21 de Manchester City puso en marcha su campaña de Trofeo EFL con una cómoda victoria en Oldham

Mahamadou Sangare anotó dos y se instaló contra Oldham

Visite Gianluigi Donnarumma, saluda a Mahamadou Sangare. El Manchester City puede haber establecido un movimiento para el portero del Paris Saint-Germain como Ederson esta semana, pero todos eligen los beneficios de seducir uno de los principales talentos de la capital francesa al Etihad.

Sangare, firmado desde PSG en el verano, ha impresionado rápidamente con su velocidad y termina en el frente. Ambos se podían ver en Boundary Park cuando limpió la primera casa para City Sub-21 en su victoria por 5-1 sobre Oldham en el Trofeo EFL antes de correr por el último hombre y tranquilo para Ashton Muir.

Entre esos objetivos en un hechizo clínico desde diez minutos antes del medio tiempo, Muir Emilio Lawrence había optado por romperse en la encimera y empujó el balón a Justin Oboavwoos para terminar de manera inteligente cuando el lado de Ben Wilkinson comenzó fuertemente en una competencia en la que rara vez van.

Han pasado cinco años desde que la ciudad vino de la fase de grupos de esta competencia que combina los controvertidos equipos académicos con fiestas de competencia más bajas, y ocho desde el mejor récord de los jóvenes Blues cuando llegaron a los cuartos de final.

Sin los jóvenes llamados para la Copa Mundial de Clubes este verano, la academia aprovechó al máximo una pretemporada inusual en la que tenían todos sus jugadores y organizaron casi 10 partidos amistosos contra los equipos masculinos.

Wilkinson pensó que sería útil para sus jóvenes saber qué nivel podrían jugar esta temporada o en los próximos años, y los estándares que tienen que cumplir si lo desean. Sin embargo, también hubo un ojo en el comienzo más fuerte en el Trofeo EFL, con el reconocimiento de que City no ha participado lo suficientemente bien en los últimos años.

Animado a través de un rincón vocal de Boundary Park, fue una justificación temprana del cambio en la estrategia de verano, porque los objetivos de Sangare, Bboavwum y Muir Stad dieron una ventaja de 3-0 durante el descanso. Eso se redujo en la segunda mitad cuando Luke Hannant disparó un penaltis -spijkers, y hubo más descuido de los visitantes, ya que estaban cansados ​​para defender el liderazgo, pero Sangare dio un puntaje para anotar por un segundo antes de que Muir agregó su segundo en los últimos 10 minutos.

Eso le dio a los Young Blues una victoria 5-1 para ponerlos bien con partidos contra Bolton y Rotherham para seguir en los próximos meses, dos pruebas más difíciles contra equipos en la división sobre Oldham. También hay un viaje al United el fin de semana en un derby menor de 21 años.

E incluso si City ya no hace negocios con PSG en esta ventana, el anochecer rápido ya causa revuelo.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.