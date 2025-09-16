Man City tuvo la oportunidad de poner fin a la preocupación de 29 meses después del cambio de capacitación

Manchester City va a una gran semana con partidos contra Napoli y Arsenal que revelará más sobre lo bueno que es el lado de Pep Guardiola

El Etihad está estallando para Erling Haaland

No está claro por qué Manchester City estaba entrenando en Etihad para el Derby de Manchester, pero no es ningún secreto que ya no es la casa que una vez fue para ellos.

Han pasado menos de 12 meses desde que el equipo de Pep Guardiola tuvo una de las carreras invictas más largas caseras que el fútbol inglés había visto, pero las cosas rápidamente perdieron peso.

Tottenham fue el primer equipo en más de dos años en vencer a City en el Etihad cuando ganaron allí en noviembre de 2024, y recogieron los tres puntos con un maltrato; Los Blues habían comenzado bien, pero de alguna manera juntos juntos para perder 4-0 contra uno de sus equipos de bogey, de modo que su orgulloso récord doméstico se destrozó al final de una noche en la que habían celebrado a Rodri y se convirtieron en el primer jugador de la ciudad en ganar el Balón de OR.

La caída de la ciudad de los mejores del mundo a Wild inconsistente fue alarmante rápido, con el sombrío lado unido de Ruben Amorim en el Etihad la semana siguiente la derrota de los Spurs.

El lado de Pep Guardiola era generalmente más fuerte en casa de lo que desaparecieron, pero el Real Madrid y el Liverpool todavía eran demasiado buenos para ellos en un piso de origen y su comienzo de esta campaña de la Premier League fue estropeado nuevamente por los Spurs cuando el equipo Thomas Frank ganó 2-0.

Por mucho que se apilen las derrotas, la ausencia de victorias también es importante. Desde los últimos dos meses de la temporada de agudos, donde el Liverpool, el Arsenal, el Bayern y el Real Madrid fueron humildes en Etihad, se escribe que City no ha derrotado a un equipo de élite desde entonces, incluso el año en que ganaron su cuarto título de la Liga Premier.

City no ha derrotado al Liverpool o al Arsenal durante dos años y no ganó en ese momento contra el Real Madrid (dos veces) e Inter (así como Feyenoord).

Derrotaron a Aston Villa en abril de 2025 y Chelsea y Newcastle a principios de año, pero en términos de rivales directos para la Premier League de la Liga de Campeones, las victorias faltan.

Eso también se ha extendido a los juegos, por lo que esta es una gran semana para la ciudad. Al final viajan al Arsenal mientras miran la miseria de la pérdida de 5-1 de la temporada pasada con los Emiratos detrás de ellos.

Ganar en Noord -London sería una explicación importante, pero para esa ciudad la oportunidad de traer parte de la sensación de la etihad como una fortaleza para ellos con la visita de Napoli por Kevin de Bruyne. Los campeones italianos merecen estar entre la élite europea entre la élite europea y vendrán a Manchester con esperanza y expectativas de al menos un punto.

Hay una tensión y un nerviosismo que ahora está presente en Etihad si las cosas no van bien. Esto proviene de los jugadores, pero también se puede observar en las gradas.

Eso llevará algún tiempo cambiar, pero la forma en que quiere se debe a buenas victorias contra los lados muy buenos. La apuesta para el jueves no es tan alta como podrían estar en la Liga de Campeones de la Premier League, pero es una oportunidad para que City gane un gran juego por primera vez en 29 meses cuando vencieron tanto al Liverpool como al Arsenal en abril de 2023.

Una victoria de Derby siempre va bien y hubo iluminación el domingo cuando estableció Amorim’s United, especialmente después de haber perdido la luminaria el año pasado. Sin embargo, hasta que la ciudad comience a vencer a los buenos equipos, siempre habrá una preocupación molesta por su capacidad de ganar trofeos nuevamente.

Vencer al Arsenal el domingo sería una excelente manera para que el lado de Guardiola lo haga, pero el Etihad es volver a un banquero de origen es probablemente más importante a largo plazo y eso significa que la importancia de la visita de Napoli no puede subestimarse.

