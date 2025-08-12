Man City Trio promovido como 12 jóvenes firman contratos profesionales

Manchester City ha anunciado los 12 jugadores que han firmado contratos profesionales con el club para esta temporada

Jugadores que han firmado un contrato profesional en Manchester City Pose para una foto grupal en la Academia de Fútbol de Manchester City

Tres jóvenes en el Manchester City han sido promovidos en la academia como parte de acuerdos profesionales para 12 talentos prometedores. Los acuerdos se anunciaron antes de la nueva temporada, con los menores de 18 años y los menores de 21 años que jugaron sus primeros juegos el sábado 16 de agosto y el lunes 18 de agosto y respectivamente.

Oliver Tevenan, Leke Drake, Kylan Midwood, Christian Dunbar-McDonald, Stephen Mfuni, Tyrone Samba, Kaden Braithwaite, Ryan McAidoo, Oliver Whatmuff, Max Hudson, Charlie Courtman and Harrison Miles Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Governor Die Director Thomas Director Thomas Directly with Academador Die Die Director Thomas Director Die Direct con el Director de Die Die Die, Thomasor Die, Director Thomasor Die Direct con el Director del Academador Thomasor Die, Director Thomasor Die, Director Thomasor the Direct Academy Die Ded con Academy Die Die Die Die Die, el director Director Director de Director. Director Thomas Kruckken.

Whatmuff ya ha dejado al club para usar Rochdale para la temporada, donde buscará llevar a su guardián a un nivel más alto con su primer gusto por el fútbol senior.

También hay promociones para Braithwaite, Mcaidoo y Mfuni, quienes jugarán regularmente para los menores de 21 años de Ben Wilkinson esta temporada después de haber implementado los menores de 18 años menores de 18 años. El resto comienza con los menores de 18 años, aunque pueden subir a medida que avanza el año.

Los Onder-18, entrenados por Oli Reiss por segundo año, intentarán ser mejor después de que fallen en dos finales. Forraron una increíble racha de extracción de 27 juegos para llevarlos a una posición para los cubiertos y estaban en la cima de la U18 Premier League North, pero perdieron ante Aston Villa en la final competitiva y en la final de la Copa Juvenil FA.

Los menores de 21 años de la ciudad tuvieron más éxito, en la cima de su Liga Nacional y luego vencieron a Liverpool, United, Arsenal y luego en Southampton en la fase de eliminación para ser coronados campeones para la temporada. En la UEFA Youth League, los menores de 19 años llegaron a los cuartos de final, el mejor desempeño del club durante siete años.

«Hemos tenido un rendimiento constante y bueno durante toda la temporada», dijo Krucken al Manchester Evening News En junio. «Si te das cuenta de que solo hemos perdido cuatro juegos en los Onder-18 y menos de 21 años en la competencia, muestra los altos niveles de rendimiento del equipo y también estoy feliz de que fuéramos el equipo más joven de la Premier League 2 con una edad promedio de 18.7 y también fuimos el equipo más joven en la competencia juvenil con 18.2 en toda Europa.

«Este fue otro logro para formar parte de los cuartos de final. En los últimos años estábamos en las primeras etapas. Hay motivación para que nosotros lo hagamos mejor la siguiente temporada, pero estábamos realmente orgullosos de hacer los cuartos de final».

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.