Man City Transfer Postancia sobre Gianluigi Donnarumma y Ederson dada

Manchester City se ha asociado con un movimiento para Gianluigi Donnarumma en medio de hablar sobre una salida para Edersonon

Ederson

Manchester City no está interesado en Paris Saint -Germain -Foalkeeper Gianluigi Donnarumma negó, pero tiene su preferencia para mantener a Edersonon. El brasileño ha sido el número 1 en el club durante los últimos ocho años y la intención es hacer eso nueve.

Ederson casi se mudó a la liga profesional de Saudi el verano pasado, pero este año frotó una salida por una salida como «99 por ciento de noticias falsas», e insistió en que quería quedarse en Etihad. Pep Guardiola también espera mantener a Ederson para el año, y James Trafford fue firmado desde Burnley hace dos semanas con la ambición de hacerse cargo cuando el contrato del jugador de 31 años ha aumentado el próximo año; Trafford ha tomado la camisa número 1.

El martes, sin embargo, una avalancha de informes de medios vio a Ederson y Donnarumma. Ha habido afirmaciones de que Galatasaray cierra un acuerdo para el primero, mientras que City ha acordado las condiciones con el último cuyo tiempo en Paris Saint-Germain ha terminado.

Una reubicación para Donnarumma parece seguro de si Organeson se va, y City lo dejará de mala gana si reciben la oferta correcta, al igual que serán Savinho en el medio del interés de Tottenham. Sin embargo, las fuentes de los clubes dicen que actualmente no hay nada sobre la mesa para Ederson de otros clubes y que quieren mantenerlo así.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

La especulación contribuye a la incertidumbre alrededor de City en el camino a la nueva temporada, con su partido inaugural de la Premier League en Wolves a solo unos días de distancia.

Guardiola dijo la semana pasada que no esperaba recién llegados en las semanas restantes de la ventana de transferencia, pero que City sería forzada a acción por el movimiento alrededor de Ederson.

City ya ha sido luchado en el centro del campo en las primeras semanas de la temporada, en Mateo Kovacic herido y Rodri no encaja por completo. Phil Foden también golpeó su tobillo, por lo que extrañó al palermo.

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos la atención en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.