Manchester City estaba dispuesto a vender Savinho en el verano, pero ahora se está mudando para atarlo

Salvaje

Manchester City le dará a Savinho un contrato mejorado después de que Tottenham no lo firmara en el verano.

Savinho fue firmado el año pasado por City por el colega Club del Grupo de Fútbol City Troyes y jugó más de 3.000 minutos en su temporada de debut. Comenzó tres de los cuatro juegos en el club de la Copa Mundial, antes de ser un objetivo sorpresa para los Spurs.

City no refutó de inmediato el interés en el jugador y estaba listo para moverse por Rodrygo del Real Madrid, pero se mantuvo en una calificación alta de que Tottenham no se acercó a la reunión. El brasileño resultó herido al comienzo de la temporada, pero hizo su primer inicio de temporada en Huddersfield y anotó en la segunda mitad.

«Lo único que me preocupa hoy es que Savinho estará con nosotros toda la temporada, y con suerte muchos, muchos años», dijo Guardiola en agosto. «Debido a que a la edad de 21 años juega muchos minutos con el potencial que tiene, tiene que mejorar en las decisiones definitivas, es un jugador extraordinario.

«Pero al final, como siempre, el deseo del jugador es sobre todo, y luego debe haber un acuerdo con el club. Si no hace un acuerdo, el jugador estará aquí».

City ahora es casi un nuevo acuerdo con el jugador, semanas después del final de la ventana de transferencia y solo un año después de llegar a Etihad. El jugador de 21 años puede esperar condiciones mejoradas mientras trabaja para fortalecer su lugar en el lado de Guardiola.

«Cuando hace clic en el objetivo en el último tercio, por ejemplo, siempre hablamos de personas por adelantado, pero son objetivos y asistencias, metas y asistencias», dijo el viernes. «Savinho hizo mucho la temporada pasada, pero en el último tercio fue demasiado agitado en el momento adecuado.

«En el momento en que hace eso, en el momento en que mejora, se convierte en un jugador de primera clase. Hizo mucho último juego contra Huddersfield.

«Cuando analizo lo que hacen, el lenguaje corporal, no importa si juegas al campeonato o la Premier League, así es como lo haces. Cuando Savinho da estos pasos de manera natural, se convierte en un jugador superior».

