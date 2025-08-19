Manchester City -Midfielder Claudio Echeverri está impresionado por la capacitación, pero pasará el resto de la temporada en préstamo

Man City -Midfielder Claudio Echeverri (Imagen: José Breton/Nurphoto)

Manchester City ha decidido prestar a Claudio Echeverri para la temporada 2025/26 cuando el joven regresa a la forma física. Echeverri va a Leverkusen para la temporada, sin una opción para que el club alemán lo compre al final.

Será el final de unos meses interesantes antes del joven centrocampista de Argentina en Manchester. Llegó en febrero de 2025 después de que se quedó en el River Plate durante un año después de la firma, Pep Guardiola no fue elegido por la final de la Copa FA.

Echeverri impresionó en la primera mitad del partido de la Copa Mundial del Club contra Al Ain, anotó un tiro libre directo, pero no apareció después del descanso. Desde entonces, ha sido dejado de lado y perdió la pretemporada con Palermo y el primer partido de la Premier League en Wolves.

El joven regresó al entrenamiento el fin de semana y había habido una sugerencia de que podía quedarse en el Etihad, a pesar del equipo con demasiados jugadores no domésticos para la Liga de Campeones. Sin embargo, se ha ordenado un préstamo para Leverkusen que ofrece a Echeverri una oportunidad en una de las cinco competiciones principales de Europa.

Echeverri no solo quiere impresionar su propio desarrollo, sino también porque hay una Copa Mundial al final de la temporada. El adolescente fue elegido en el Escuadrón Senior para las últimas competiciones y quería darse la mejor oportunidad de hacer el torneo del próximo verano con suficientes minutos en una dura competencia.

Leverkusen aprovecha esas cajas y también puede ofrecer al fútbol de la Liga de Campeones nuevamente, después de haber completado los jóvenes de segundo año al Bayern de Múnich la temporada pasada. Este verano, Erik Ten Hag se hizo cargo de Xabi Alonso para supervisar un equipo que también perdió a Florian Wirtz y Jeremie Frimpong a Liverpool.

La salida de Echeverri deja la ciudad con dos jugadores no homosexuales para su equipo de la Liga de Campeones. Se espera que Stefan Ortega se vaya, aunque Ederson y Savinho también han atraído interés.

Después del juego de los Wolves, Guardiola repitió que el equipo de la ciudad es actualmente demasiado grande, y eso se incluyó sin Echeverri y otros.

