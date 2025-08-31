Man City tocado por el Mayor Rayan Cherki Blow para los Juegos del Manchester United y el Arsenal

Manchester City estará sin Rayan Cherki durante los próximos dos meses después de una lesión que recogió antes del partido de Brighton.

Rayan Cherki contra los Spurs

Rayan Cherki se perderá dos meses de la temporada con una lesión en el muslo la semana pasada. La firma del verano podría perder diez juegos si Manchester City gira su campaña.

Todos los aspectos positivos de una victoria por 4-0 en los lobos en el día inaugural se olvidan rápidamente después de una derrota en casa por 2-0 contra los Spurs y una derrota por 2-1 en el camino en Brighton. City verificó los horarios de apertura de la competencia en el estadio AMEX y tomó la delantera, pero se desmoronó de una manera alarmante después de un cambio de cuatro veces en el equipo local.

Pep Guardiola está convencido de que su equipo hará clic mientras se establecen las nuevas sesiones de firma y el resto del equipo regresa a niveles anteriores, pero no les ayuda la falta de disponibilidad de diferentes jugadores. Phil Foden no ha comenzado ninguno de los primeros tres juegos y estaba desaparecido en el equipo por completo contra Brighton, Savinho no tiene ninguno de ellos y Ederson ha sido los últimos dos juegos en el sofá en medio de Galatasaray Transfer Interest.

El administrador de la ciudad espera regresar a una situación más tranquila después del descanso internacional, especialmente dada la ventana de transferencia, está cerrada. Sin embargo, no podrá llamar a Cherki durante dos meses.

«Hemos cambiado mucho esta temporada, la temporada pasada. Tenemos una base que sigue siendo muy buena y los nuevos jugadores son realmente buenos», dijo Guardiola.

«Se trata de hacer clic y encontrar nuestro impulso para ganar juegos y eso sucederá».

Abdukodir Khusanov fue recogido con un golpe en la derrota, reemplazado por Ruben Dias durante los últimos minutos. Guardiola no espera que sus juegos centrales se pierdan el problema.

Foden también debe regresar después del descanso internacional y la ciudad esperan que Savinho lo haga también. Hay dudas sobre Ederson, Stefan Ortega, Manu Akanji e Ilkay Gundogan que ingresan el último día de la ventana de transferencia.

Gianluigi Donnarumma podría firmar para la ciudad el lunes si se puede completar un acuerdo a tiempo, pero eso solo sucederá si Ederson es una reubicación por primera vez en medio de intereses de Galatasaray y Fenerbahce.

