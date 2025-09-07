Man City tiene una tarjeta de Trump en medio del malhágrado de Gianluigi Donnarumma – ‘más que capaz’

Gianluigi Donnarumma ha llegado a Manchester City con Edersonson que se va en medio de un cambio de la guardia

Gianluigi Donnarumma representado en el servicio internacional el día que llegó a Manchester City (Imagen: Claudio Villa – Figc/Figc a través de Getty Images)

Gianluigi Donnarumma atrajo la atención de Pep Guardiola por primera vez hace diez años y ahora la pareja está junta como portero y gerente.

El Italy International se unió al Día de la fecha límite en Manchester City por £ 26 millones, y el jugador de 26 años reemplazó al Ederson que sale.

Donnarumma competirá con James Trafford al suéter número uno de la Ciudad y su llegada ha dirigido una gran conversación sobre si el ex hombre del PSG forzará un cambio de estilo en Etihad.

La capacidad de Ederson para construir el juego, iniciar ataques y usar su excepcional rango de pase, todo desempeñó un papel crucial en el estilo y el éxito de la ciudad. Donnarumma es otro perfil de Keeper, y existe la percepción de que el italiano no es una construcción del jugador trasero.

Sin embargo, mucho cree que Donnarumma es más que lo suficientemente bueno, incluso cuando el jugador vio a Guardiola por primera vez mientras ve al AC Milan jugando a Tottenham en la Audi Cup en 2025, no tiene las mismas habilidades que Edsonon.

«Es capaz de sus pies, es más que capaz», dijo el ex titular de la ciudad, Joe Hart Van Donnarumma, y ​​habló sobre cinco en vivo. “Lo he visto jugar bajo presión, lo he visto jugar para Italia, lo he visto jugar todo el camino de los 16 años.

«En ese momento hay un hombre, o un niño que podría mantener su nervio para el AC Milan. Todo el camino, y luego entró en PSG y les ganó su primer trofeo de la Liga de Campeones».

«Soy un gran admirador de James Trafford, estoy muy contento con cómo lo hizo y que regresa al Manchester City, creo que hay un movimiento realmente positivo.

«Pero, ¿por qué no firmar su Donnarumma y tenerlo como parte de su sistema, y ​​alguien que puede ganar sus juegos? Es absolutamente un colgante para hacer goles, salva a la cima al más alto nivel».

Donnarumma es sin duda un tapón de tiro de élite. Desde que se rompió en Milán en 2015, solo dos guardianes (Jan Oblak y Brice Samba) han evitado más goles con los rescates que Donnarumma.

Y aunque juega menos pases que rompen líneas que muchos otros guardianes, esta temporada hay una tendencia en la Premier League of Keepers de que más bolas en la oposición juegan casi el 50 por ciento del 40 por ciento hace un año, incluso si el tamaño de la muestra es solo tres juegos.

De hecho, tal vez las comparaciones son exageradas. El ex titular de la ciudad Nicky Weaver, quien habló con los hombres, dijo que los Blues pueden estar felices de tener un arquero tan impresionante e impresionante en la meta.

«Soy un gran admirador de Donnarumma, pero él es un arquero diferente al de Ederson», dijo Weaver. «Entonces será muy difícil porque se comparan. ¿Es tan bueno como sus pies con Edelson? Probablemente no, pero probablemente no haya nadie más en el mundo que sea.

«Pero como un verdadero guardián, es un arquero brillante y brillante, y lo hemos visto muchas veces. Ganó todo casi con PSG el año pasado, rompió corazones ingleses en el euro cuando salvó las multas en Wembley y es un gran guardián que llena el objetivo, por lo que es un animal diferente a Ederson.

«Cubre el objetivo. Sus hombros son enormes. Tiene 6 ‘7». Él es solo un hombre grande y grande. Y olvídate de tus pies y todo, libra por libras, es probablemente el mejor guardián del mundo, y no creo que demasiada gente no esté de acuerdo.

«Está claro que hay todo el paquete a considerar, pero los principales guardianes no suelen aparecer en el mercado de este tipo de precio».