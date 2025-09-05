Man City tiene una positiva de sus primeros tres juegos que van bajo el radar

Erling Haaland ha tenido muchas oportunidades para el Manchester City y si encuentra sus botas de puntuación, aún podría cambiar la temporada.

Manchester City ha arrojado muchas oportunidades para Erling Haaland

Si Erling Haaland hubiera sido un poco más agudo para el gol el fin de semana pasado, este descanso internacional podría haber tenido una atmósfera completamente diferente para el Manchester City.

Como estaba, la primera mitad de Haaland no fue suficiente para que la ciudad obtuviera los tres puntos en el estadio AMEX. Tal como lo hicieron la temporada pasada, cedieron una posición ganadora y dos derrotas en sus primeros tres partidos de la temporada de la Premier League tienen alarmas de alarma.

Pero el juego podría haber estado fácilmente fuera de la vista durante el descanso. Haaland anotó una vez, pero perdió dos oportunidades muy presentables para agregar a su conteo. Tuvo siete tiros en el juego, tres de los cuales estaban a portería, y habría dejado la costa sur decepcionada.

La buena noticia para la ciudad es que Haaland tiene estas oportunidades. El comienzo del blues no ha sido bueno, pero las figuras subyacentes de Haaland parecen alentadoras.

Después de haberlo visto anotar dos veces en el día inaugural en Wolves, Pep Guardiola dijo que sintió que Haaland había vuelto a los niveles que mostró en el club en su primera temporada. De una manera que se ve correcta.

Haaland tiene hasta ahora un promedio de cinco tiros por 90 minutos este término, que está muy por encima de 3.42 de la temporada pasada. Bateó 3.77 y 3.99 en sus primeras dos temporadas. Su XG por 90, aunque de un pequeño tamaño de muestra, está en un impresionante 1.38. La temporada pasada fue gracias a 0.72, con 0.92 y 1.03 en sus primeros dos años en el club.

La mayor diferencia entre la primera temporada de Haaland y lo que se ha seguido, en particular en su segundo, es que su final fue mortal. En la Premier League realizó su XG con 7.6 goles. Fue la cuarta temporada consecutiva, incluidas sus tres en Borussia Dortmund, que había realizado demasiado demasiado en términos XG.

Pero luego socavó con 2.2 goles en 2023/24 y anotó el número exacto de goles que esperaba la temporada pasada. Esta temporada muestra una figura de -0.9. Son los primeros días y eso puede cambiar fácilmente.

City necesitará volver al camino correcto esta temporada. Nuevamente, los objetivos de otras áreas se ven en la comida corta. Haaland ha anotado tres de sus cinco goles de la Premier League esta temporada.

«Mejor que nunca», es lo que dijo Guardiola sobre Haaland después del día inaugural de la temporada. «Veo el ritmo y la velocidad de Erling, y cómo nos ayuda. Es bastante similar a su primera temporada aquí. Lo necesitamos».

Haaland tuvo las posibilidades del sábado, tal como lo hizo en ese juego de Wolves. Solo esta vez no los tomó. Hizo un desastre uno a uno cuando Haaland habría anotado en su mejor despiadado, y Bart Verbruggen no debería haber dado una oportunidad con un encabezado de la cruz de Rayan Ait-Nouri.

Quizás todo haga clic para Haaland pronto, aunque un retorno de tres goles en tres juegos no se preocupa demasiado. Tiene seis goles en ocho juegos en el Día del Derby, pero quiere borrar el recuerdo de los dos últimos en los que jugó en el Etihad la temporada pasada en el Etihad y en Wembley en la final de la Copa FA de 2024.

Si Haaland puede encontrar la racha mortal que podría superarlo tan regularmente en su XG durante cuatro temporadas consecutivas, podría hacer un odio con goles en este término. Si hace eso, esta temporada podría volver al camino correcto relativamente rápido.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.