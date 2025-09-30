Man City tiene una nueva asociación floreciente que podría salir de £ 31 millones

Manchester City tiene éxito a la izquierda de Nico O’Reilly y Jeremy Doku y Rayan Ait-Nouri tienen que trabajar para regresar al equipo.

Jeremy Doku ha estado en excelente forma para la ciudad desde que trabajó con Nico O’Reilly

Hugo Viana explicó las habilidades técnicas y tácticas que resultaron en el Manchester City que aterrizaron en Rayan Ait-Nouri como su objetivo de izquierda favorito, que describió que el argelino podía jugar afuera y adentro cuando jugaba en ese papel.

El director de fútbol de la ciudad también enfatizó las habilidades técnicas «reales, realmente buenas» de Ait-Nouri y su juventud. Pero leyendo ahora, es una descripción que se ajusta con la misma facilidad con el jugador que ha reemplazado, que ahora está en competencia, en Nico O’Reilly.

La única parte de la evaluación de Viana para Ait-Nouri que no se adaptaba a O’Reilly fue que tenía una «experiencia de la Premier League», pero esa brecha podría cerrarse.

La nueva izquierda de £ 31 millones de la ciudad ha comenzado una parada con su carrera Etihad. Fue impresionante al comienzo de la Copa Mundial del Club antes de luchar contra Al-Hilal y luego comenzó los primeros tres partidos de la temporada de la Premier League, pero solo duró 23 minutos contra el Tottenham.

Otra lesión lo mantuvo fuera de efecto en septiembre y cuando regresa, se perdió al menos siete juegos. O’Reilly aprovecha su oportunidad en ese momento.

El jugador de 20 años fue un retroceso improvisado la temporada pasada y probablemente observó la idea de que Ait-Nouri jugó con más frecuencia, lo que significa que podría desafiar en el centro del campo por el puesto. Tiene los ojos a largo plazo. El problema es que cada vez que O’Reilly se mueve de regreso a la izquierda, sobresale nuevamente.

Solo comenzó a entrenar en esa posición en enero, pero ahora está funcionando tan bien que su nombre se menciona en los envíos alrededor del equipo inglés para la Copa Mundial del próximo verano, y la posibilidad de completar un puesto que ha sido un problema durante mucho tiempo.

Para lograr eso, necesita más juegos para City, pero puede obtener su deseo. Ait-Nouri ha mostrado destellos hasta ahora, pero cuando regrese a la aptitud física en octubre, pronto tendrá que hacer la posición de sí mismo.

El jugador de 24 años también tendrá que demostrar que puede hacer clic con Jeremy Doku. Se combinaron bien en la Copa Mundial del Club, pero no había chispas al comienzo de la temporada nacional. Puede que no sea una coincidencia que Doku, desde que O’Reilly ingresó al equipo, se ha convertido en una rica vena de forma.

O’Rilly describió sus instrucciones que quedaron como un «papel gratuito», pero parece haberse encargado de un buen entendimiento táctico con Doku, quien produce la carrera más consistente de su carrera en la ciudad.

«Siento que aprendí mucho de él la temporada pasada, lo que le gusta hacer, y siento que hemos hecho clic en esta temporada y trabajamos juntos», dijo O’Reilly.

«Sé que cuando salía, entraría, lo dejaría, le daría su espacio en un 1V1, porque sé que esa es su mejor característica».

Cuando Ait-Nouri regrese al lado de la ciudad, tendrá que desarrollar el mismo nivel de comprensión con el Doku en forma para mantener realmente el desafío de O’Reilly para su posición.

