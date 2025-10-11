Man City tiene una nueva amenaza de ataque esperando incendiarse

Erling Haaland ha marcado la mayor cantidad de goles para el Manchester City esta temporada, pero hay otro jugador cuyas estadísticas sugieren que las compuertas se abrirán pronto.

Tijjani Reijnders no marca con el City desde la primera jornada de la temporada (Imagen: 2025 Getty Images)

Tijjani Reijnders continuó su racha el jueves por la noche. Su gol con Holanda en la victoria por 4-0 contra Malta significa que el centrocampista del Manchester City ha tenido al menos una oportunidad en los 12 partidos titular con su club y su selección esta temporada.

Ese es un récord excelente para un mediocampista que usa el número 4 del City y, aunque claramente no es un mediocampista, es más un jugador de cuadro a cuadro que un mediocampista ofensivo que espera esas oportunidades.

La temporada pasada algo encajó con Reijnders. Sus 15 goles con el AC Milan fueron, con diferencia, la mejor temporada goleadora de su carrera y lo ha continuado esta temporada, aunque las recompensas aún están por llegar.

De hecho, el jugador de 27 años no ha marcado para los Blues desde que anotó en la jornada inaugural de la temporada de la Premier League, cuando remató magníficamente con su pie izquierdo en la derrota por 4-0 sobre los Wolves.

Registró una asistencia ese día y tiene dos más para el City, pero existe la sensación de que los goles no se quedarán atrás y las estadísticas siguen apoyándolo.

Reijnders aprovechó una pésima defensa para marcar en Malta, pero logró un total de cuatro tiros durante sus 90 minutos sobre el terreno de juego. Ese es el tipo de actuación que empezamos a esperar del mediocampista central.

En su corta carrera en Etihad hasta la fecha, Reijnders ha anotado 24 tiros en 789 minutos de acción, lo que equivale aproximadamente a un tiro cada 33 minutos. Es un rendimiento impresionante.

Tampoco es que todos sean intentos especulativos. De sus 24 tiros, 13 han llegado desde dentro del área y sigue ocupando excelentes posiciones de ataque, ya sea junto a Phil Foden o Bernardo Silva en el centro del campo de Pep Guardiola.

Reijnders se ha descrito a sí mismo como un jugador de ‘box to box’ y, tras esa victoria en Molineux, Guardiola explicó cómo el internacional holandés también podría ayudar en el aspecto defensivo del juego.

«Es un buen tipo y ha impresionado desde el primer día. Su ritmo puede ayudarle en el centro del campo», afirmó.

«Puede correr dentro de los bolsillos y los espacios que a veces permitimos que creen los defensores. Fue excepcional en Milán y con la selección nacional. Sabíamos que sería un fichaje importante para el City en los próximos años».

Sin duda, Reijnders ha tenido un comienzo impresionante en su carrera en el City. Se sentirá frustrado por el hecho de que hasta ahora sólo ha marcado un gol, pero las estadísticas sugieren que eso cambiará pronto.

