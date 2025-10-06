Manchester City vuelve firmemente en la carrera por el título después de que lucharon por una victoria por 1-0 contra Brentford en el estadio de la comunidad GTech.

Erling Haaland celebra al final después de anotar un ganador contra Brentford

Qué diferencia hace cuatro días. Erling Haaland miró las cámaras y sus compañeros de equipo colgaban después de que sus dos goles en Mónaco fueron suficientes para un empate el miércoles por la noche.

En el oeste de Londres, su objetivo fue suficiente para tres puntos vitales en la carrera por el título de la Premier League, y se desnudó a tiempo completo y le dio su camisa a un partidario vertiginoso al final con ese ceño reemplazado por una sonrisa brillante.

Haaland nuevamente mostró momentos de frustración en la segunda mitad en Brentford, porque City perdió el control y el dominio que habían disfrutado antes del descanso, pero lograron mantener. Después de que Liverpool fue derrotado por tercera vez en una semana, este se sintió como el día que realmente lanzó una carrera de tres caballos por el título.

Hasta ahora ha sido una temporada de la Premier League de la vieja escuela, con un gran enfoque en piezas establecidas y lanzamientos largos, por lo que tal vez sería apropiado si el título estuviera determinado por un trío de No. 9s.

Después de un hechizo cuando los huelguistas eran una especie en peligro de extinción, han vuelto y el lugar de reproducción para el francotirador de la vieja escuela parece ser escandinavia. Por lo tanto, es una trama secundaria importante en lo que contiene una carrera con tres caballos que los principales contendientes tienen a alguien que se ajusta a esa factura.

Solo 25 meses de divorciado Erling Haaland, Alexander Isak y Viktor Gyokeyes de edad, los noruegos y dos Suecia que no usan no. 9 Para Stad, Liverpool y Arsenal, respectivamente, y han realizado viajes muy diferentes a la posición en la que podría decidir su objetivo de la principal competencia de 2025/26.

Costaron a sus clubes actuales £ 231 millones en costos de transferencia, y el hecho de que Haaland se muestra en el más barato de todo lo que recibió una ciudad de acuerdo. No solo aterrizan al mejor delantero de la era moderna, sino que también lo ataron a un contrato que lo mantuvo en Etihad hasta 2034.

‘A los diez años, diez años, Haaland’ cantó ‘desde el final en el estadio de la comunidad GTech después de haber marcado su gol 18 en 11 juegos para club y país este año. Gyokeres tiene tres de cada 10 para el Arsenal e Isak tiene uno de cada seis para Liverpool. El recuento de Haaland para la ciudad es de 12 en nueve.

Este objetivo era notablemente comparable en estructura con su primer partido en Mónaco a mitad de semana. Hizo otra carrera de flexión para ofrecer un pase a Josko Gvardiol, pero tuvo más que hacer cuando la pelota lo alcanzó, acosó a Sepp van der Berg para llegar a la portería y el final nunca se dudó cuando vio el blanco de los ojos de Caoimhin Kelleher.

Eso convirtió a los 20 estadios diferentes de la Premier League en los que anotó, con Anfield el último fuerte que se rompería. Tendrá que esperar hasta febrero para probar su felicidad nuevamente en Merseyside, pero en esta prueba podría ser una de las muchas principales timones entre los tres grandes esta temporada que podría definir el destino del título.

Por supuesto, no todo equivará a los huelguistas. El Arsenal y el Liverpool podrían indicar ataques que contribuyen más colectivamente que los de la ciudad, pero por ahora Haaland lo hace irrelevante. Él anota lo suficiente para dos atacantes, y si eso continúa, podría darle a su club la ventaja en mayo.

