Jeremy Doku creó dos goles para el Manchester City en la victoria de la Premier League sobre el Manchester United

Jeremy Doku jugó en el Día del Derby, victory de Manchester City en el Manchester United

Jeremy Doku fue bautizado después de la victoria del Día del Derby de Manchester City en el Manchester United. Es bueno y realmente parte de la familia Blues.

El internacional de Bélgica produjo una estrella que se mostró entre muchos, mientras que la ciudad aprobó una asociación abyecta para tomar una cómoda victoria por 3-0.

El resultado podría ser el catalizador para el club y el jugador antes de dos enormes juegos contra Napoli en la Liga de Campeones el jueves y carretera en el Arsenal en la Premier League el domingo.

Doku tiene la oportunidad de establecerse en el lado izquierdo del ataque de la ciudad en las próximas semanas e comenzó un comienzo positivo el fin de semana. La ciudad de Wideman pidió dos asistencias durante el Derby de Manchester en una exhibición alentadora.

Esas fueron las primeras asistencias de la temporada para el belga, que habló sobre tratar de mejorar su producción en este período.

Ahora ha tenido 16 asistencias para la ciudad desde que llega en el verano de 2023, un recuento que solo mejoró para los Blues por el ahora dejado Kevin de Bruyne (17), mientras que nadie tiene más asistencias de Open Play para City que Doku durante ese período de tiempo.

Alentando señales para el joven de 23 años que habló para el Derby sobre su deseo de mejorar aún más esas estadísticas. Sus números de asistencia son razonablemente buenos, incluso si su decisión aún necesita ser refinada. Pero solo ha logrado seis goles de alto vuelo en una camisa de la ciudad y ninguno desde enero que se ha acelerado en Ipswich.

«Esta temporada quiero trabajar en mis estadísticas», dijo a principios de este mes. «El fútbol no se trata solo de estadísticas, sino que importan. Quiero estar en el área de penalización con más frecuencia».

El domingo fue un buen comienzo de Doku 2.0, donde el extremo usó su habilidad para establecer la primera para Phil Foden y su fuerza para jugar en Erling Haaland por el segundo.

Con la ciudad de que alguien necesita tomar los objetivos de los objetivos de Haaland, y con Omar Marmoush y Rayan Cherki dejados de lado debido a lesiones, existe la posibilidad de que Doku establezca su reclamo como uno de los hombres para cumplir ese papel.

Si puede encontrar consistencia, puede ofrecer una posesión valiosa para este nuevo lado de la ciudad.

