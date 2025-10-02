Man City tiene un mensaje transparente del vestuario sobre los errores de la segunda mitad

Manchester City retiró 2-2 con Mónaco en Stade Louis II, porque regalaron una ventaja dos veces para asegurarse de que existiera dos veces un punto de Haaland.

Manchester City atrajo un juego que deberían haber ganado en Mónaco

Manchester City perdió la oportunidad de mantener su récord perfecto en la Liga de Campeones después de un empate tardío a Mónaco en el Stade Louis II.

Dos goles Erling Haaland en la primera mitad, ambos lados de la explosión de Jordan Teze, parecían haber puesto el lado de Pep Guardiola en el camino a una victoria diferente.

Pero no llevaron el juego a Mónaco después del descanso, y no hicieron lo suficiente para poner el juego fuera de la vista. Cuando Eric Dier ganó y luego obtuvo una multa tardía, les costó.

Haaland fue nombrado el hombre del partido después de que su excelente primera mitad se duplique, pero estaba furioso después del juego en cómo City no pudo construir en su apertura durante 45 minutos.

La ciudad no puede matarlo

Hubo algunos hechizos de posesión en este juego que parecían que estaban mirando a City en su mejor momento. Monopolizaron el balón por un extenso hechizo justo después de media hora para oler el mejor hechizo del juego de Mónaco, y luego lo hicieron nuevamente a la mitad de la segunda mitad.

En esa ocasión deben haber pasado casi cinco minutos sin regalar realmente la pelota. En una ocasión lo hicieron, rebotaron para reclamarlo de inmediato.

El encantamiento de la propiedad incluyó una gran rotación de centrocampistas y respaldos y terminó con City que finalmente encontró espacio para aumentar el ritmo y abrir la defensa de Mónaco. Era una pieza de fútbol elegante y un recordatorio de la Gripstad puede ejercer juegos.

Pero no fue suficiente. A pesar de toda su posesión, City no hizo lo suficiente en la segunda mitad para matar el juego. Este fue el rendimiento de un equipo que quería mantener lo que tenían, en lugar de terminar el juego.

Tal vez eso está influenciado por su récord de la Liga de Campeones, después de que ahora hayan ganado cualquiera de sus últimos cinco, aunque esto ha terminado al menos una serie de derrotas después de las pérdidas por el deporte, la Juventus, París St-Germain y el Real Madrid.

Sin embargo, el lado de Guardiola había tenido suficiente de la pelota para anotar nuevamente. Combinaron la posesión con penetración al final de la primera mitad, pero perdieron la vanguardia después del descanso.

Era un punto que Haaland hizo para cortar la moda después del juego, que golpeó la falta de energía de su lado y cómo dejaron a Mónaco en el juego. Puedes estar seguro de que lo ha repetido en el vestuario.

Gvardiol muestra su clase

Haaland siempre dominaría los titulares después de esta actuación, pero una palabra para Josko Gvardiol y el papel que desempeñó en el primer gol.

El pase del croata para encontrar la carrera inteligente de Haaland fue algo de belleza. Era el tipo de pelota que esperarías de un centrocampista en lugar de un defensor central.

Las contribuciones objetivo de Gvardiol se han reducido desde que se mudó al centro de defensa, pero este fue un recordatorio de su calidad en el balón. Cuando los equipos son profundos y no lo dejan poseer a la mitad de su mitad, puede lastimarlos, y esa es un arma importante para tener.

Rola de regreso

Solo llegamos a principios de octubre y City ya ha usado cuatro jugadores diferentes. John Stones fue el último en intentarlo, de vuelta en una posición que jugó por última vez desde el principio en febrero de 2024.

Pero fue excepcional como un híbrido justo al lado/mediocampista en la temporada ganadora de agudos, y hubo hechizos en este juego cuando su calidad fue clara nuevamente.

Tiene habilidades muy diferentes a las otras espaldas derechistas disponibles para la ciudad, pero cuando juega y conduce allí, contribuye a la sensación de control total y la capacidad de este equipo para sofocar a los oponentes.

Rico Lewis puede hacer un trabajo similar, mientras que Matheus Nunes ofrece una mayor amenaza que atraviesa el flanco derecho. Abdukodir Khusanov es un encendedor de lucha que trae algo al equipo cuando juega. Pero Stones ha sido bueno esta temporada y, en el mejor de los casos, tiene que estar en este lado.

El mensaje de intención de Doku

Este partido tenía solo unos segundos cuando City trabajó el balón en Jeremy Doku a la izquierda y lo dejó dar un goteo. Se tejió entre dos jugadores que no tuvieron más remedio que contaminarlo. No solo ganó su equipo un tiro libre temprano, sino que también fue una declaración de intención.

Doku ha sido más o menos brillante durante el último mes y se podía sentir que City quería conseguirle el balón cuando pudieran, especialmente cuando había la oportunidad de aislar a un oponente.

Eso incluyó a Ruben Dias, quien envió a la extraña diagonal Long a Doku, para llevar la pelota al belga en un V-One o para empujar a Mónaco hacia atrás. Fue otra señal de algunos ataques para el arco esta temporada.