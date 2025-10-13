Man City tiene un gran jugador en ciernes y está haciendo tres cosas para aumentar la emoción.

Sverre Nypan ha impresionado en Middlesbrough tras fichar por el Manchester City cedido por el club Championship este verano.

Sverre Nypan de Middlesbrough (Imagen: PA)

Sverre Nypan fue uno de los talentos de los que más se habló en Europa este verano.

El jugador noruego estuvo vinculado con la mayoría de los mejores clubes del continente jugando en el Rosenborg en su país de origen.

El joven de 18 años ha estado rodeado de emoción desde que debutó con la absoluta a los 14 años y era el Manchester City quien quería ganar la carrera por su fichaje.

El plan siempre fue que saliera cedido y el City quería un destino británico para ayudar al centrocampista a adaptarse al fútbol de estas costas.

Se acordó un traslado al Middlesbrough y desde entonces Nypan ha disputado siete partidos con el equipo de Rob Edwards en lo que fue un buen comienzo de temporada para el Boro.

Hablamos con Craig Johns, reportero de Teesside Live, con sede en Middlesbrough, sobre Nypan y lo que el City puede esperar en el futuro, ya que el adolescente ya demuestra una sólida ética de trabajo, una mentalidad de élite y un deseo de no rehuir las situaciones.

¿Cómo terminó en Boro en vida?

«Bastante bien hasta ahora, aunque en un ataque que no está funcionando tan bien como hubieran esperado en este momento. Nypan fue uno de los cuatro nuevos jugadores ofensivos que llegaron al club este verano y, como resultado, todavía les falta esa conexión en este momento, mientras que también están al día con el juego inglés, ya que todos provienen de ligas extranjeras (Nypan, por supuesto, a través de una breve parada con un silbato en Manchester).

«En muchos sentidos, Rob Edwards también está todavía en el proceso de aprender a cada uno de sus nuevos jugadores de ataque, y cómo Boro puede posicionarse y jugar de una manera que les saque lo mejor. Sin embargo, es mérito de Nypan que no se salte nada todavía y se esfuerce por involucrarse en los partidos tanto como sea posible, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo.

El jugador del Middlesbrough Sverre Halseth Nypan celebra el empate de su equipo (Imagen: PA)

“Edwards es un entrenador al que también le gusta cambiar mucho en el juego, por lo que para un jugador tan joven ha respondido bien a comenzar como 10 y luego cambiarlo a un rol más estándar de mediocampo central o viceversa.

«Todavía está tratando de ponerse al día, al igual que nuestro Boro desde el punto de vista ofensivo en general. Por lo tanto, todavía tiene que mantenerse en pie y tener un gran impacto en un juego. Sin embargo, ha habido destellos de su potencial y capacidad técnica para dar suficiente estímulo para que llegue».

¿Parece un jugador con el techo alto?

«Lo que está claro hasta ahora es que es un muy buen jugador y alguien que también tiene una muy buena mentalidad. Cuando jugó por primera vez con Inglaterra a la edad de 18 años, Nypan nunca pareció desanimado. Trabaja igual de duro para el equipo cuando no tiene la posesión.

«Por muchas de las razones mencionadas anteriormente, todavía no ha sido capaz de tener un gran impacto y realmente tomar el control e influir en los juegos, o crear grandes momentos. Es haciendo uno u otro lo que generalmente determinará en última instancia si un mediocampista/centrocampista ofensivo puede llegar al más alto nivel».

«Es joven y uno esperaría que eso suceda si se adapta a su entorno y sus entrenadores y compañeros también saben exactamente cómo sacar lo mejor de él. Siempre se pensó que tal vez se necesitaba algo de paciencia. Pero lo que ya ha demostrado es que tiene la capacidad y también la mentalidad».

¿Qué tiene que decir el entrenador sobre él hasta ahora?

«Aunque pidió paciencia, Edwards se mostró muy positivo sobre Nypan y su potencial para causar un gran impacto para el Boro esta temporada. En términos de su calidad, señalará regularmente que el Manchester City no atrae a malos jugadores».

«También quiere enfatizar que hace ese trabajo sin posesión. Observó un momento durante una reciente victoria sobre Sheffield United donde Nypan celebró bloquear un tiro en el borde del área penal de Boro como si hubiera marcado un gol. Edwards dijo que pensaba que era ‘increíble'».

«Desde la perspectiva del City, probablemente la cita más alentadora de Edwards sobre Nypan hasta ahora fue: «Ya es un muy buen jugador y creo que se convertirá en un jugador de primer nivel».

¿Cómo calificarías su carácter y personalidad?

«Parece que en este sentido se ha adaptado muy bien al Boro. Siempre parece estar involucrado con el grupo durante el detrás de escena del club. Tuvimos la oportunidad de hablar con él poco después de su traslado al Boro y nos llamó la atención inmediatamente lo maduro que es para sus 18 años».

«La forma en que habló de su carrera hasta ahora y las decisiones que tomó de rechazar clubes que antes eran grandes para quedarse y jugar más fútbol, ​​antes de finalmente mudarse al City este verano, parece un personaje muy decidido y motivado».